Masterchef Yarışması Daha Başlamadan İfşa Edildi! Somer ve Mehmet Şef Ağladı! Akıl Sır Ermedi, Ortalık Karıştı! Meğer…
TV8 ekranlarının en sevilen programlarından biri olan Masterchef yarışması daha başlamadan ifşalandı. Somer ve Mehmet Şef ise çıkan bu durum karşısında gelen söylentilere göre çok üzüldüler ve sinirleri bozularak ağladılar! Daha isimleri belli olmayan yarışmacıların bir anda ifşa edilerek ilk bölümde elenecek ismin ortaya çıkması ise işlerin karışmasına neden oldu. Meğer…
Geçtiğimiz sezon büyük yankı uyandıran Masterchef yarışmasında birbirinden farklı isimler yer almıştı. Yarışmaya son anda dahil edilen Serhat ise Masterchef yarışmasının şampiyonu olmuştu. “Basit bir şekilde şampiyon olacağım” sözlerini milyonların akıllarına kazıyan Serhat, Mehmet Şef’in sinirlerini gerse bile final bölümünde kupayı kaldırtmıştı.
Survivor yarışmasının finaline sadece sayılı günler kalmışken Temmuz ayında ekranlara gelmesi beklenen Masterchef yarışmasından ise ilk ifşa resmen geldi. Gelen ifşayla birlikte Mehmet ve Somer Şef’in sinirlerinin bozulduğu ve bu duruma karşı çok üzüldükleri belirtilerek; ağladıkları iddia edildi. Akıl sır ermeyen bu ifşanın bu kadar hızlı bir şekilde sosyal medyada yer bulması ise ifşa edenin bir yarışmacı olup olmadığını merak ettirdi! Peki, neler oluyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.