Masterchef Yarışması Daha Başlamadan İfşa Edildi! Somer ve Mehmet Şef Ağladı! Akıl Sır Ermedi, Ortalık Karıştı! Meğer…

Geçtiğimiz sezon büyük yankı uyandıran Masterchef yarışmasında birbirinden farklı isimler yer almıştı. Yarışmaya son anda dahil edilen Serhat ise Masterchef yarışmasının şampiyonu olmuştu. “Basit bir şekilde şampiyon olacağım” sözlerini milyonların akıllarına kazıyan Serhat, Mehmet Şef’in sinirlerini gerse bile final bölümünde kupayı kaldırtmıştı.

Survivor yarışmasının finaline sadece sayılı günler kalmışken Temmuz ayında ekranlara gelmesi beklenen Masterchef yarışmasından ise ilk ifşa resmen geldi. Gelen ifşayla birlikte Mehmet ve Somer Şef’in sinirlerinin bozulduğu ve bu duruma karşı çok üzüldükleri belirtilerek; ağladıkları iddia edildi. Akıl sır ermeyen bu ifşanın bu kadar hızlı bir şekilde sosyal medyada yer bulması ise ifşa edenin bir yarışmacı olup olmadığını merak ettirdi! Peki, neler oluyor?



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