Survivor Batuhan Yarışmanın Kaderini Değiştirdi! Acun Ilıcalı Böyle Olacağını Bilseydi Göndermezdi! Batuhan Yeniden Yarışmaya Gelecek Mi? Aleyna En Sonunda…

Ekranlara geldiği ilk bölümden beri seyircilerinde dikkatini üzerine çeken Survivor yarışmasının finaline ise sadece sayılı günler kaldı. Sevilerek izlenen yarışmada ikili elemelerse geçtiğimiz hafta resmen hayta geçti. İkili elemede ilk elenen isim Steven olurken; ikinci elenen isim ise Batuhan oldu. Peki, Survivor yarışmasından Batuhan elendikten sonra neler oldu?

Acun Medya tarafından ekranlara gelen yarışmanın son bölümünde ise Aleyna Kalaycıoğlu çok farklı bir halde görüntülendi. Ekranlara gelen görüntülerden hemen sonra tüyler adeta ürperdikçe ürperdi. Bir anda kendisini ada yaşantısından koparan Aleyna, şok etkisi yarattı. Bunun sebebi ise Batuhan’a bağlandı.



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