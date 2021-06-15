Survivor Batuhan Yarışmanın Kaderini Değiştirdi! Acun Ilıcalı Böyle Olacağını Bilseydi Göndermezdi! Batuhan Yeniden Yarışmaya Gelecek Mi? Aleyna En Sonunda…
TV8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri Survivor’dan kısa bir süre önce elenen Batuhan yarışmanın hem seyrini hem de kaderini değiştirdi. Bunun üzerine izleyenleri ise “Acun Ilıcalı böyle olacağını bilseydi kesinlikle Batuhan’ı göndermezdi! Batuhan yeniden yarışmaya gelmeli” yorumlarında bulundular. Aleyna’nın hal ve hareketlerindeki değişiklik ise akıllarda soru işareti bıraktı. Peki, neler oluyor?
Ekranlara geldiği ilk bölümden beri seyircilerinde dikkatini üzerine çeken Survivor yarışmasının finaline ise sadece sayılı günler kaldı. Sevilerek izlenen yarışmada ikili elemelerse geçtiğimiz hafta resmen hayta geçti. İkili elemede ilk elenen isim Steven olurken; ikinci elenen isim ise Batuhan oldu. Peki, Survivor yarışmasından Batuhan elendikten sonra neler oldu?
Acun Medya tarafından ekranlara gelen yarışmanın son bölümünde ise Aleyna Kalaycıoğlu çok farklı bir halde görüntülendi. Ekranlara gelen görüntülerden hemen sonra tüyler adeta ürperdikçe ürperdi. Bir anda kendisini ada yaşantısından koparan Aleyna, şok etkisi yarattı. Bunun sebebi ise Batuhan’a bağlandı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.