Survivor Dora Dominik Adasında Terör Estirdi! Acun Ilıcalı Bunları Duyarsa Canı Çok Yanacak! Öyle Bir Rest Çekti Ki…

Acun Medya tarafından ekranlara getirilen ve her bölümünde farklı bir heyecan yaşayan Survivor yarışmasının son elenen ismi ise Batuhan olmuştu. Batuhan’ın elenmesinin hemen arkasından ise adada büyük bir sessizlik olmuştu. Özellikle Batuhan sevenleri bu boşluğu derinden hissettiklerini dile getirmişlerdi.

Batuhan’ın elenmesinin hemen arkasından İsmail, “Biz onunla aslında çok yakınmışız. Benim kardeşim gitti. Ağlamamak için sıkıyorum kendimi ama onunla çok şey paylaşmışız. Gittikten sonra daha çok anladım. Onunla birlikte yola çıktık ama onsuz kaldım. Olsun, birbirimize bir sözümüz var. Batuhan’ı ve tüm sevdiklerimi temsil etmeye devam edeceğim” sözlerini dile getirmişti. Dora ise bu sözlerin tam tersine adeta terör estiren sözler kullandı! Peki, neler dedi?



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