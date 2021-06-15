Hadise’ye Hayatının En Büyük Darbesi Vuruldu! Önce Acun Ilıcalı Sonra O İsim… Yılın Bombası Bu Olabilir!
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hadise’ye sosyal medya kullanıcılarının yorumlarına göre “Hayatının en büyük darbesi vuruldu!” Acun Ilıcalı’yla araları bozulduğu iddia edilen Hadise’ye Acun Ilıcalı’dan hemen sonra o isimle de tüm bağları koptu! Bununla birlikte birçok kişi “Yılın bombası bu olabilir” ifadelerine yer verdi. Peki, neler oluyor?
Acun Ilıcalı’yla arasının çok iyi olduğu bilinen Hadise, geçtiğimiz günlerde doğum gününü kutlayan Acun Ilıcalı için herhangi bir paylaşım yapmamıştı. Neredeyse her sene Acun Ilıcalı’nın doğum gününü kutlayarak övgü dolu sözler yazan Hadise’nin bu hamlesinden hemen sonra Acun Ilıcalı’nın Hadise’yi O Ses Türkiye yarışmasının jüri koltuğundan aldığı iddia edilmişti.
Özellikle geçtiğimiz aylarda çıkan bir iddia akılların allak bullak olmasına neden olmuştu. İddialara göre Hadise, en yakın arkadaşlarından biri olan Ebru Gündeş’in 11 yıllık eşi olan Reza Zarrap’la ilişki yaşıyor. Tüm bu haberlerin çıkmasının ardından Hadise ise sosyal medya hesabından çok sert bir dille tüm çıkan iddiaları yalanlamış ve konuyu yargıya taşıyacağını belirtmişti. Şimdi ise ortalık o isimle birlikte çok fena bir şekilde karıştı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.