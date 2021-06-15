Hadise’ye Hayatının En Büyük Darbesi Vuruldu! Önce Acun Ilıcalı Sonra O İsim… Yılın Bombası Bu Olabilir!

Acun Ilıcalı’yla arasının çok iyi olduğu bilinen Hadise, geçtiğimiz günlerde doğum gününü kutlayan Acun Ilıcalı için herhangi bir paylaşım yapmamıştı. Neredeyse her sene Acun Ilıcalı’nın doğum gününü kutlayarak övgü dolu sözler yazan Hadise’nin bu hamlesinden hemen sonra Acun Ilıcalı’nın Hadise’yi O Ses Türkiye yarışmasının jüri koltuğundan aldığı iddia edilmişti.

Özellikle geçtiğimiz aylarda çıkan bir iddia akılların allak bullak olmasına neden olmuştu. İddialara göre Hadise, en yakın arkadaşlarından biri olan Ebru Gündeş’in 11 yıllık eşi olan Reza Zarrap’la ilişki yaşıyor. Tüm bu haberlerin çıkmasının ardından Hadise ise sosyal medya hesabından çok sert bir dille tüm çıkan iddiaları yalanlamış ve konuyu yargıya taşıyacağını belirtmişti. Şimdi ise ortalık o isimle birlikte çok fena bir şekilde karıştı.



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