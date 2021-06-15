Acun Ilıcalı’dan Survivor Final Açıklaması Geldi! Milyonlar Ters Köşe Oldu, Herkes Tarihi Bekliyordu ama Değilmiş! İşte Tüm Detaylar… “Acun Ilıcalı Hedef!”
TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da Acun Ilıcalı’dan final açıklaması geldi. Milyonlarca izleyen ise büyük bir ters köşe yaşadı. Acun Ilıcalı’nın final tarihini açıklanması beklenirken çok daha önemli bir ayrıntıya değinen Ilıcalı, şok etkisi yarattı. Bunun üzerine birçok kişi “Acun Ilıcalı hedef” yorumlarında bulundular. İşte tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara getirilen ve çok beğenilen Survivor yarışmasında finale sadece 1 hafta kaldı. İstanbul’da yaşanacak olan büyük final için bin bir emek veren tüm yarışmacılar ise özellikle son iki haftadır rekabeti damarlarına kadar yaşıyorlar.
Yarışmanın sona geldiğini ilan eden haftada iki eleme ise yarışmanın heyecanını daha çok artırıyor. Türkiye’nin en çok izlenen yarışma programlarından biri olan Survivor yarışması, final için gün saymaya başlarken Acun Ilıcalı’dan çok önemli bir açıklama geldi. Özellikle Aleyna ve İsmail’in avantaj kazandığı söylenen bu açıklama izleyicide şok etkisi yarattı! Peki, Ilıcalı neler dedi?
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15 Haz 2021 - 19:55 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.