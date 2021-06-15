Acun Ilıcalı’dan Survivor Final Açıklaması Geldi! Milyonlar Ters Köşe Oldu, Herkes Tarihi Bekliyordu ama Değilmiş! İşte Tüm Detaylar… “Acun Ilıcalı Hedef!”

Acun Medya tarafından ekranlara getirilen ve çok beğenilen Survivor yarışmasında finale sadece 1 hafta kaldı. İstanbul’da yaşanacak olan büyük final için bin bir emek veren tüm yarışmacılar ise özellikle son iki haftadır rekabeti damarlarına kadar yaşıyorlar.

Yarışmanın sona geldiğini ilan eden haftada iki eleme ise yarışmanın heyecanını daha çok artırıyor. Türkiye’nin en çok izlenen yarışma programlarından biri olan Survivor yarışması, final için gün saymaya başlarken Acun Ilıcalı’dan çok önemli bir açıklama geldi. Özellikle Aleyna ve İsmail’in avantaj kazandığı söylenen bu açıklama izleyicide şok etkisi yarattı! Peki, Ilıcalı neler dedi?



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