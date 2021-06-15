Survivor İsmail Resmen Çıldırdı! Kafayı Yemek Üzere… Olanlardan Sonra Bu Sözleri Herkesi Şoka Soktu! İşte O 11 Dakikalık Özel Röportaj…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışmanın her bölümünde farklı bir heyecan yaşanıyor. Özellikle finale çok kısa bir süre kalmışken İsmail’in en yakını bildiği, Batuhan yarışmadan elenerek veda etti. Batuhan’ın acısıyla birlikte hırslanan İsmail ise en sonunda çıldırdı ve parkuru adeta yarıp geçti.

Eleme konseyinde Acun Ilıcalı’yla birlikte sohbet etmeye başlayan İsmail, Acun Ilıcalı’nın sorularına cevap verdi. Şok ötesi açıklamalarda bulunarak; hem acı hem de özlem yaşadığını duyuran İsmail, bir şeyin özlemini bastıramadığını “Çok özledim Acun Abi, gerçekten çok aşırı özledim” yorumlarında bulundu. Peki, İsmail’i çıldırtan neydi?



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