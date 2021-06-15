Demet Özdemir Oğuzhan Koç’u Bu Sefer Bu Sefer Sinir Krizine Sokacak! Bu Güne Kadar Paylaşmamıştı… Öyle Pozlar Paylaştı Ki, Milyonlar Ayakta Alkışladı! “Vay Be Demet Özdemir, Bu Nasıl Mini?”

Demet Özdemir’e binlerce yorum gelirken en çok beğeni alan yorum ise “Vay be Demet Özdemir, bu nasıl mini” yorumu oldu. Sık sık güzelliği ve giyim tarzıyla ön plana çıkan güzel oyuncudan gelen bu paylaşım akılları allak bullak etti.

Ocak ayından beri sevgili oldukları bilinen Oğuzhan Koç’la mutlu bir birliktelik yaşayan Demet Özdemir, ara sırada olsa hayranlarına sevgilisiyle mutluluk pozları vermekten kaçınmıyor. Sosyal medya hesabını aktif kullanan güzel oyuncu, kısa bir süre önce sevgilisiyle birlikte gitmiş odluğu Antalya tatilinden pozlar paylaşmıştı fakat böylesi ilk kez geldi!



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