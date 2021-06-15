Demet Özdemir Oğuzhan Koç’u Bu Sefer Bu Sefer Sinir Krizine Sokacak! Bu Güne Kadar Paylaşmamıştı… Öyle Pozlar Paylaştı Ki, Milyonlar Ayakta Alkışladı! “Vay Be Demet Özdemir, Bu Nasıl Mini?”
TV8 ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Doğduğun Ev Kaderindir’in başrolünde yer alan Demet Özdemir, öyle bir fotoğraf paylaştı ki, görenler “Oğuzhan Koç’u sinir krizine sokacak” yorumlarında bulundular. Bu güne kadar böyle bir karesini hiç paylaşmayan Demet Özdemir, cesaretli pozlarından dolayı ayakta alkışlandı!
Demet Özdemir’e binlerce yorum gelirken en çok beğeni alan yorum ise “Vay be Demet Özdemir, bu nasıl mini” yorumu oldu. Sık sık güzelliği ve giyim tarzıyla ön plana çıkan güzel oyuncudan gelen bu paylaşım akılları allak bullak etti.
Ocak ayından beri sevgili oldukları bilinen Oğuzhan Koç’la mutlu bir birliktelik yaşayan Demet Özdemir, ara sırada olsa hayranlarına sevgilisiyle mutluluk pozları vermekten kaçınmıyor. Sosyal medya hesabını aktif kullanan güzel oyuncu, kısa bir süre önce sevgilisiyle birlikte gitmiş odluğu Antalya tatilinden pozlar paylaşmıştı fakat böylesi ilk kez geldi!
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.