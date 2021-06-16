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16 Haz 2021 - 08:46

Tek İsteğimiz İki Teker Sürücülerine Biraz Saygı ve Duyarlılık! Bisiklet Sürücüsü Hayatını Kaybetti!

Türkiye'de maalesef iki teker sürücüleri olan motosiklet ve bisiklet sürücüleri trafikte saygı görmüyor. Araç sürücülerinin özellikle can kaybı yaşama ihtimali çok fazla olan bu kesime gösterdikleri duyarsız davranışlar can almaya devam ediyor. Samsun'da otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü maalesef yaşamını yitirdi. İşte detaylar...