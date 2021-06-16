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- 16 Haz 2021 - 08:46 G: 16 Haz 2021 - 08:47

Tek İsteğimiz İki Teker Sürücülerine Biraz Saygı ve Duyarlılık! Bisiklet Sürücüsü Hayatını Kaybetti!

Türkiye'de maalesef iki teker sürücüleri olan motosiklet ve bisiklet sürücüleri trafikte saygı görmüyor. Araç sürücülerinin özellikle can kaybı yaşama ihtimali çok fazla olan bu kesime gösterdikleri duyarsız davranışlar can almaya devam ediyor. Samsun'da otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü maalesef yaşamını yitirdi. İşte detaylar...

Samsun'un Çarşamba ilçesinde otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, sürücüsü belirlenemeyen 55 ADE 835 plakalı otomobil, Samsun-Ordu kara yolu Dikbıyık mevkisinde bisikletle yolun karşısına geçmeye çalışan Emrah Sezmiş'e (28) çarptı.

Kazada evli ve 2 çocuk babası Sezmiş, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Kaza sırasında otomobilde bulunan 3 kişinin gözaltına alındığı ancak hiçbirinin aracı kullandığını kabul etmedikleri öğrenildi.

Otomobil sürücüsünün belirlenmesi amacıyla soruşturma başlatıldı.

16 Haz 2021 - 08:46 AA Samsun- Gündem

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