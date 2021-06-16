16 Haz 2021 - 09:18 Güncelleme: 16 Haz 2021 - 09:23
Ankara Son Dakika Kavga Haberleri! Kavga Etmek Nedir? Kavgada Yaralama Suçu Ve Cezası Nedir?
Ankara’da son zamanlarda meydana gelen kavga olayları, kavga etmenin hukuki boyutlarını akıllara getirdi. İşlenen suçun niteliğine göre değişen kavgaya karışma ve kavgada yaralama suçu bugünün en çok merak edilen konuları arasında yer aldı. İşte detaylar...
Kavga Etmek Nedir?
Güne kavga haberleri ile başlayan Ankaralılar, “kavga etmek nedir?” ve ne değildir ayrımını yapmaya çalışıyor. Türk Dil Kurumu’nun “Birbiriyle atışmak, dövüşmek” olarak tanımladığı kavga, günlük hayatta çok daha ileri gidebiliyor. Bu noktada ise konuya hukuk kuralları, dolayısıyla kanunlar giriyor.
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16 Haz 2021 - 09:18 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.