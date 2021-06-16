Ankara Son Dakika Kavga Haberleri! Kavga Etmek Nedir? Kavgada Yaralama Suçu Ve Cezası Nedir?

Kavga Etmek Nedir?

Güne kavga haberleri ile başlayan Ankaralılar, “kavga etmek nedir?” ve ne değildir ayrımını yapmaya çalışıyor. Türk Dil Kurumu’nun “Birbiriyle atışmak, dövüşmek” olarak tanımladığı kavga, günlük hayatta çok daha ileri gidebiliyor. Bu noktada ise konuya hukuk kuralları, dolayısıyla kanunlar giriyor.