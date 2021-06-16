Kırmızı Oda Dizisinde Gülben'den Sonra Safiye ve Han Şoku! Ekranlara Gelecek Olan Yeni Bölüm Resmen İfşalandı! Masumlar Apartmanı ve Kırmızı Oda Dizisi Birleşti...
Bu sezona damga vuran ve adından oldukça sık söz ettiren iki dizinin birleşmesi herkesi etkisi altına aldı. Kırmızı Oda dizisinde Gülben’den sonra Safiye ve Han’da gelecek. Bölüm resmen ifşalandı!
Kırmızı Oda adlı dizinin 42. Bölüm fragmanında; TRT 1 kanalının dizisi olan Masumlar Apartmanı’ndaki Gülen karakterine hayat veren Merve Dizdar’ın geldiği gösterildi. Ekranlara verilen fragman çok kısa bir süre içerisinde ülkede dizi alanında en çok konuşulan konu haline geldi.
Fragmanda Merve Dizdar’ın yani Gülben’in görülmesiyle büyük bir şok geçiren seyirciler ise sosyal medyadan durmadan paylaşım yaptılar. Bu durum o kadar konuşuldu ki; Gülen’in görülmesinden sonra olay Safiye ve Han’a kadar uzandı. Çıkan iddialara göre; Kırmızı Oda adlı dizide sadece Gülben’i değil, Safiye ve Han’ı da beraberinde göreceğiz. Peki, bu nasıl olacak? İddialar doğru mu?
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.