Survivor İsmail Adaya Veda Ediyor! Öyle Bir Rakip Çıktı ki; Gelecek Elemeden Gidecek İsmin İsmail Olduğu Kesinleşti…
TV8 Ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da İsmail, resmen adaya veda ediyor… Karşısına öyle isimler geldi ki, İsmail’in adadan çekilmek isteyeceğine dair birçok iddia gündeme bomba gibi düştü. Öyle şeyler yaşandı ki, eleme konseyinin gerçekleşmesiyle birlikte İsmail’in adadan ayrılacağı söylentilere gündeme düştü.
Sevilerek izlenen yarışmanın her bölümünde farklı bir olay yaşanırken seyircilerin dikkatlerini üzerine çekecek bir gelişme daha yaşandı. Finale sadece sayılı günler kalan yarışmada İsmail’in yarışmadan çekilme şoku ise seyirciyi ıstırap gibi geldi. Şampiyon isimlerinden birisi olarak anılırken yaşanacak olan olayla birlikte Acun Ilıcalı’ya yarışmadan çekilmek isteyeceği iddia edildi. Peki, İsmail ne yaşayacak?
Çok sevilen yarışmanın her bölümünde farklı bir heyecan yaşanırken; seyirciyi kısır döngüye girdiren bir olay daha yaşandı. Kısa bir süre önce İsmail, Acun Ilıcalı’ya “Ben güreşi çok özledim. Keşke yapabilsem” sözlerini dile getirmiş, Acun Ilıcalı ise Survivor yarışmasında bir ilki geçekleştirerek; İsmail için hazırlık yapacağını dile getirdi. Bunun üzerine ise olanlar oldu!
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.