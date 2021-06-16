Haberler Ankara Haberler Ankara
- 16 Haz 2021 - 13:29 G: 16 Haz 2021 - 13:36

Survivor İsmail Adaya Veda Ediyor! Öyle Bir Rakip Çıktı ki; Gelecek Elemeden Gidecek İsmin İsmail Olduğu Kesinleşti…

TV8 Ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da İsmail, resmen adaya veda ediyor… Karşısına öyle isimler geldi ki, İsmail’in adadan çekilmek isteyeceğine dair birçok iddia gündeme bomba gibi düştü. Öyle şeyler yaşandı ki, eleme konseyinin gerçekleşmesiyle birlikte İsmail’in adadan ayrılacağı söylentilere gündeme düştü.

Sevilerek izlenen yarışmanın her bölümünde farklı bir olay yaşanırken seyircilerin dikkatlerini üzerine çekecek bir gelişme daha yaşandı. Finale sadece sayılı günler kalan yarışmada İsmail’in yarışmadan çekilme şoku ise seyirciyi ıstırap gibi geldi. Şampiyon isimlerinden birisi olarak anılırken yaşanacak olan olayla birlikte Acun Ilıcalı’ya yarışmadan çekilmek isteyeceği iddia edildi. Peki, İsmail ne yaşayacak?

Çok sevilen yarışmanın her bölümünde farklı bir heyecan yaşanırken; seyirciyi kısır döngüye girdiren bir olay daha yaşandı. Kısa bir süre önce İsmail, Acun Ilıcalı’ya “Ben güreşi çok özledim. Keşke yapabilsem” sözlerini dile getirmiş, Acun Ilıcalı ise Survivor yarışmasında bir ilki geçekleştirerek; İsmail için hazırlık yapacağını dile getirdi. Bunun üzerine ise olanlar oldu!

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz>>>

16 Haz 2021 - 13:29 Ankara- Yaşam

# SURVİVOR 2021 İLE İLİŞKİLİ:
Survivor Aleyna Öyle Bir İtirafta Bulundu ki, Acun Ilıcalı TV’de Yayınlayamadı! Sadece İnternet’te Var… İşte Yeri Göğü Sallayan O İtirafı… mask
Survivor Aleyna Öyle Bir İtirafta Bulundu ki, Acun Ilıcalı TV’de Yayınlayamadı! Sadece İnternet’te Var… İşte Yeri Göğü Sallayan O İtirafı…
Survivor Batuhan Acun Ilıcalı’yı "Ezdi Geçti!" Yasak Denilmesine Rağmen Tüm Kuralları Çiğnedi, Survivor’un Arka Yüzü Hakkında Öyle Şeyler Dedi ki… mask
Survivor Batuhan Acun Ilıcalı’yı "Ezdi Geçti!" Yasak Denilmesine Rağmen Tüm Kuralları Çiğnedi, Survivor’un Arka Yüzü Hakkında Öyle Şeyler Dedi ki…
Acun Ilıcalı’nın Adamı, Acun Ilıcalı’nın Ayağına Sıktı! Yarışmayı İfşa Edince Acun Ilıcalı “Kovdu” Denildi! Stüdyoda Ortam Buz Kesti… mask
Acun Ilıcalı’nın Adamı, Acun Ilıcalı’nın Ayağına Sıktı! Yarışmayı İfşa Edince Acun Ilıcalı “Kovdu” Denildi! Stüdyoda Ortam Buz Kesti…
Survivor 2021 Tek Parça İzle! 16 Haziran Çarşamba Survivor Yeni Bölüm Canlı İzle! Bugün Survivor'da Eleme Adayı Kim Oldu? mask
Survivor 2021 Tek Parça İzle! 16 Haziran Çarşamba Survivor Yeni Bölüm Canlı İzle! Bugün Survivor'da Eleme Adayı Kim Oldu?
Survivor İsmail Resmen Çıldırdı! Kafayı Yemek Üzere… Olanlardan Sonra Bu Sözleri Herkesi Şoka Soktu! İşte O 11 Dakikalık Özel Röportaj… mask
Survivor İsmail Resmen Çıldırdı! Kafayı Yemek Üzere… Olanlardan Sonra Bu Sözleri Herkesi Şoka Soktu! İşte O 11 Dakikalık Özel Röportaj…
Acun Ilıcalı’dan Survivor Final Açıklaması Geldi! Milyonlar Ters Köşe Oldu, Herkes Tarihi Bekliyordu ama Değilmiş! İşte Tüm Detaylar… “Acun Ilıcalı Hedef!” mask
Acun Ilıcalı’dan Survivor Final Açıklaması Geldi! Milyonlar Ters Köşe Oldu, Herkes Tarihi Bekliyordu ama Değilmiş! İşte Tüm Detaylar… “Acun Ilıcalı Hedef!”
Survivor Dora Dominik Adasında Terör Estirdi! Acun Ilıcalı Bunları Duyarsa Canı Çok Yanacak! Öyle Bir Rest Çekti Ki… mask
Survivor Dora Dominik Adasında Terör Estirdi! Acun Ilıcalı Bunları Duyarsa Canı Çok Yanacak! Öyle Bir Rest Çekti Ki…
Survivor Poyraz Yarışmadan Çekilme Kararı Mı Aldı? Artık Hiçbir Şey Umurunda Değil, Batuhan’dan Sonra Çok Değişti! Acun Ilıcalı’nın Sağ Kolu Açıkladı! mask
Survivor Poyraz Yarışmadan Çekilme Kararı Mı Aldı? Artık Hiçbir Şey Umurunda Değil, Batuhan’dan Sonra Çok Değişti! Acun Ilıcalı’nın Sağ Kolu Açıkladı!
Survivor Aleyna Aşk Acısına Katlanamaz Hale Geldi! Batuhan İçin Valizini Toplayıp İstanbul’a Gelecek! Canına Tak Edince Öyle Bir Şey Yaptı Ki… mask
Survivor Aleyna Aşk Acısına Katlanamaz Hale Geldi! Batuhan İçin Valizini Toplayıp İstanbul’a Gelecek! Canına Tak Edince Öyle Bir Şey Yaptı Ki…
Survivor’un Final Tarihi Resmen Açıklandı! Acun Ilıcalı’nın Gözleri Doldu, Tarihi Verdi! Milyonların İçinde Bir Burukluk Oldu! Şampiyon Kim Olacak? mask
Survivor’un Final Tarihi Resmen Açıklandı! Acun Ilıcalı’nın Gözleri Doldu, Tarihi Verdi! Milyonların İçinde Bir Burukluk Oldu! Şampiyon Kim Olacak?
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
SGK ve Memurlar Başkent Hastanelerine Akın Ediyorlar! Aşı Sebebiyle Ankara Hastaneleri Doldu, Taştı! mask
SGK ve Memurlar Başkent Hastanelerine Akın Ediyorlar! Aşı Sebebiyle Ankara Hastaneleri Doldu, Taştı!
Kırmızı Oda Dizisinde Gülben'den Sonra Safiye ve Han Şoku! Ekranlara Gelecek Olan Yeni Bölüm Resmen İfşalandı! Masumlar Apartmanı ve Kırmızı Oda Dizisi Birleşti... mask
Kırmızı Oda Dizisinde Gülben'den Sonra Safiye ve Han Şoku! Ekranlara Gelecek Olan Yeni Bölüm Resmen İfşalandı! Masumlar Apartmanı ve Kırmızı Oda Dizisi Birleşti...
Ankara'yı Rahatlatan Açıklama Geldi! Başkent EDAŞ Çalışmalarını Tamamladı! Bu Yaz Ankaralılar Rahat Edecek! mask
Ankara'yı Rahatlatan Açıklama Geldi! Başkent EDAŞ Çalışmalarını Tamamladı! Bu Yaz Ankaralılar Rahat Edecek!
Babalar Günü Geldi! Kargo Kampanyaları Başladı! Aras Kargo'dan Sonra Sıra Yurtiçi Kargo'da! mask
Babalar Günü Geldi! Kargo Kampanyaları Başladı! Aras Kargo'dan Sonra Sıra Yurtiçi Kargo'da!
Bosna Hersek'ten Korkutan Haber! Özel Bir Şirkette Onlarca Uçak Bombası Bulundu! mask
Bosna Hersek'ten Korkutan Haber! Özel Bir Şirkette Onlarca Uçak Bombası Bulundu!
Seren Serengil Delirdi! Mehmet Ali Erbil’le İlgili Öyle Şeyler Yaşandı ki; Tüm Türkiye Kilitlendi! Tecavüz, Kadın Pazarlama ve… mask
Seren Serengil Delirdi! Mehmet Ali Erbil’le İlgili Öyle Şeyler Yaşandı ki; Tüm Türkiye Kilitlendi! Tecavüz, Kadın Pazarlama ve…

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status