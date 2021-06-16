Survivor İsmail Adaya Veda Ediyor! Öyle Bir Rakip Çıktı ki; Gelecek Elemeden Gidecek İsmin İsmail Olduğu Kesinleşti…

Sevilerek izlenen yarışmanın her bölümünde farklı bir olay yaşanırken seyircilerin dikkatlerini üzerine çekecek bir gelişme daha yaşandı. Finale sadece sayılı günler kalan yarışmada İsmail’in yarışmadan çekilme şoku ise seyirciyi ıstırap gibi geldi. Şampiyon isimlerinden birisi olarak anılırken yaşanacak olan olayla birlikte Acun Ilıcalı’ya yarışmadan çekilmek isteyeceği iddia edildi. Peki, İsmail ne yaşayacak?

Çok sevilen yarışmanın her bölümünde farklı bir heyecan yaşanırken; seyirciyi kısır döngüye girdiren bir olay daha yaşandı. Kısa bir süre önce İsmail, Acun Ilıcalı’ya “Ben güreşi çok özledim. Keşke yapabilsem” sözlerini dile getirmiş, Acun Ilıcalı ise Survivor yarışmasında bir ilki geçekleştirerek; İsmail için hazırlık yapacağını dile getirdi. Bunun üzerine ise olanlar oldu!



Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz>>>

