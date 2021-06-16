A101 Market’ten Efsane İndirim! Yarın A101’e Gidenin Elleri Dolu Dolu Çıkacak! Sonunda O Çok Beklenen Ürünler Geldi! “Yok Satıyor!”
Son zamanların en çok tercih marketlerinden biri olan A101 market öyle bir indirim yaptı ki, görenler bu indirimin adını “Efsane indirim” koydular! Sadece 24 saat sonra aktif hale gelecek olan indirim raflarda yerini alacak. Binlerce ürüne sadece birkaç günlüğüne geçerli olacak olan bu indirim akıllardan uzun bir süre çıkmayacak.
A101 Marketlere giderek bu indirimli ürünlerden alacak olanlar marketten elleri dolu dolu çıkacak. Sınırlı stokla sunulacak olan bu ürünlerin indirimi ise yarın saatler 09.00’ı gösterdiğinde başlayacak. Marketler arasında yaşanan bu kampanya savaşlarında bir adım öne çıkmak isteyen A101 Market öyle bir indirim yaptı ki, market önünde kataloğu inceleyen halk “Neredeyse yok satıyor. Başka marketten alan zararlı çıkar” yorumlarında bulundular.
Her evde olması gereken ürünleri raflarına dizen A101 Market, mutfak malzemelerinden kişisel bakım ürünlerine kadar birçok kategoride yaptığı efsane kampanyayı duyurdu. 17 Haziran itibariyle raflarda yerini alacak olan ürünlere ekstra indirim yapan A101 milyonların dikkatini çekti. Peki, indirime girecek olan ürünler neydi?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.