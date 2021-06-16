Kırmızı Oda Dizisine Masumlar Apartmanı Gülben Şoku! Delikanlı Sadi İçin Acun Ilıcalı Noktayı Koydu! Yapılan Yanlışı Affetmedi, Üzerine İsim Ekledi!
Sezona damga vurmuş en popüler iki dizi olan Masumlar Apartmanı ve Kırmızı Oda birleşme konusunu karara bağladılar. İki dizi için resmen el sıkışıldı. Görenler şoka uğradı!
TV8 ve TRT 1 ekranlarının en çok izlenen dizileri olan Masumlar Apartmanı ve Kırmızı Oda adlı iki dizi birleştiklerini resmen ilan ettiler. Kırmızı Oda adlı dizinin TV8’de son yayınlanan yeni bölüm fragmanı tüm Türkiye’yi salladı. Öyle bir isim geldi ki…
Gülseren Budayıcıoğlu’nun Madalyonun İçi adlı eserinden uyarlanan Kırmızı Oda ve Masumlar Apartmanı adlı iki dizinin birleşmesi ise herkesi beklenmedik bir şoka soktu. Reyting rekorlarında patlama yaşatan iki dizinin hayranları da böylelikle birleşmiş olacak.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.