Survivor Ayşe Yarışmadan Çekilme Kararı Aldı! Daha Fazla Dayanamadı, Canına Tak Etti! Artık Onu Ne Acun Ilıcalı Ne Poyraz Durdurabilir…

Acun Medya tarafından ekranlara getirilen başarılı yarışmanın finaline sadece sayılı günler kaldı. Final zamanı yaklaşmışken haftada iki kişinin adaya veda ettiği de görülen gerçeklerden sadece birisiydi. Steven ve Batuhan’ın yarışmadan ayrılmasının hemen ardından ise Ayşe hakkında öyle bir şey ortaya çıktı ki, görenlerin dizleri titredi!

Parkurların adeta tozunu atan başarılı yarışmacılarından biri olan ve kadınlardan finale kalan son iki isimden biri olan Ayşe için senaryo resmen yazıldı. Dikkatleri üzerine çeken Survivor Ayşe’nin hakkında flaş bir iddia sosyal medyanın sallanmasına neden oldu.



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