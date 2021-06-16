Survivor Ayşe Yarışmadan Çekilme Kararı Aldı! Daha Fazla Dayanamadı, Canına Tak Etti! Artık Onu Ne Acun Ilıcalı Ne Poyraz Durdurabilir…
TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da Ayşe yarışmadan çekilme kararı mı aldı? Daha fazla dayanamadığı ve artık olan olaylardan dolayı canına tak ettiği iddialar arasında yerini alırken; Survivor ekibinin devreye girdiği bile söylentiler arasında yer almaya başladı. Bununla birlikte olan sorunlardan dolayı artık Acun Ilıcalı ve adada adının aşk dedikodularına karıştığı Poyraz’ın durduramayacağı konuşulmaya başlandı. Peki, neler oluyor?
Acun Medya tarafından ekranlara getirilen başarılı yarışmanın finaline sadece sayılı günler kaldı. Final zamanı yaklaşmışken haftada iki kişinin adaya veda ettiği de görülen gerçeklerden sadece birisiydi. Steven ve Batuhan’ın yarışmadan ayrılmasının hemen ardından ise Ayşe hakkında öyle bir şey ortaya çıktı ki, görenlerin dizleri titredi!
Parkurların adeta tozunu atan başarılı yarışmacılarından biri olan ve kadınlardan finale kalan son iki isimden biri olan Ayşe için senaryo resmen yazıldı. Dikkatleri üzerine çeken Survivor Ayşe’nin hakkında flaş bir iddia sosyal medyanın sallanmasına neden oldu.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.