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- 16 Haz 2021 - 17:38 G: 16 Haz 2021 - 17:47

Kerem Bürsin Hande Erçel’in Suratını Bile Görmek İstemiyor! Yıllarca O Sırrı Sakladı ama "İğrenç Olay" Sonunda Patlak Verdi! Hande Erçel’in Hayranları Bile Tepkili…

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden birisi olan Hande Erçel, kuşkusuz her hareketiyle magazin gündeminde yer almaya devam ediyor. Gerek yer aldığı reklam filmleri gerekse Sen Çal Kapımı dizisiyle popülerliğini en üst noktaya taşıyan Erçel, yeni bir olayla gündemde deprem etkisi yarattı. Ünlü oyuncunun büyük sırrının ortaya çıkmasının ardından tüm dikkatler Kerem Bürsin’e çevrildi. Meğer Hande Erçel…

Güzelliği, kariyer hayatı ve daha birçok başarısıyla televizyon dünyasının yıldız isimlerinden olan Hande Erçel, rol aldığı Sen Çal Kapımı dizisinin sezon finali yapmasının ardından kısa bir süre ekranlara veda etmişti. Fakat bu veda uzun sürmedi ve dizinin yeni sezonuyla beraber ünlü oyuncu yeniden tüm dikkatleri üzerine çekti. Fakat dikkatlerden kaçmayan o detay beraberinde Hande Erçel’in büyük sırrının açığa çıkmasına neden oldu. Sosyal medya kullanıcıları ise konu hakkında; "Bu çok iğrenç, bundan önce savaş verdin bunun için! Şimdi neden bunu yapıyorsun?" yorumlarında bulundular.

Sen Çal Kapımı dizisindeki partneri Kerem Bürsin’le adı sık sık aşk iddialarına karışan Hande Erçel, söylediği sözlerle birlikte Kerem Bürsin’in bilmediği büyük sırrı ortaya çıkardı. Milyonlarca kişi ünlü oyuncunun sözlerinin ardından Kerem Bürsin’in nasıl bir tepki vereceğini merak etmeye başladı. O sözler ise daha şimdiden skandal oldu. Peki, Kerem Bürsin’in bilmediği sırrı neydi?

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16 Haz 2021 - 17:38 Ankara- Yaşam

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