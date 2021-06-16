Masumlar Apartmanı Gülben’den Acı Haber! Tüm Bağlarını Kopardı, Açıklaması Olay Oldu! Çareyi Öyle Bir Yerde Buldu Ki…
Son zamanlarda Masumlar Apartmanı adlı dizideki başarısıyla oldukça sık gündemlere gelen Merve Dizdar, sosyal medyanın kurbanı oldu. Yazılan senaryolara dayanamayan ünlü oyuncu çareyi de sosyal medyada buldu.
Masumlar Apartmanı adlı dizide can verdiği Gülben isimli karakterle başarısından çok fazla konuşturan Merve Dizdar bir son dakika haberleriyle gündeme bomba gibi düştü. 2018 yılında dünya evine girdiği Gürhan Altundaşar ile ayrıldıkları iddiaları ortaya atıldı. Duyanların ağzı açık kaldı.
Özellikle sosyal medyada yaptıkları paylaşımlarla oldukça eğlenceli bir çift olarak tanınan Merve Dizdar ve Gürhan Altundaşar çiftinin ayrılık iddialarına beklenen cevap ise çok gelmeden geldi. İddiaların ardı arkası kesilmeyince Merve Dizdar sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak olayı açığa kavuşturdu.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.