Masumlar Apartmanı Gülben’den Acı Haber! Tüm Bağlarını Kopardı, Açıklaması Olay Oldu! Çareyi Öyle Bir Yerde Buldu Ki…

Masumlar Apartmanı adlı dizide can verdiği Gülben isimli karakterle başarısından çok fazla konuşturan Merve Dizdar bir son dakika haberleriyle gündeme bomba gibi düştü. 2018 yılında dünya evine girdiği Gürhan Altundaşar ile ayrıldıkları iddiaları ortaya atıldı. Duyanların ağzı açık kaldı.

Özellikle sosyal medyada yaptıkları paylaşımlarla oldukça eğlenceli bir çift olarak tanınan Merve Dizdar ve Gürhan Altundaşar çiftinin ayrılık iddialarına beklenen cevap ise çok gelmeden geldi. İddiaların ardı arkası kesilmeyince Merve Dizdar sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak olayı açığa kavuşturdu.



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