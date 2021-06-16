İbrahim Tatlıses Hayranları Yasa Girecek! "İmparator Kalp Krizi Geçirdi" İddialar Doğru mu? Tatlıses'in Sağlık Durumu Nasıl?
Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses’ten korkutan bir haber geldi. Son dakika gündemlere düşen acılı haber ünlü şarkıcının hayranlarını yasa boğdu. Kalp krizi iddialarından sonra milyonların gözyaşları durmuyor!
Geçtiğimiz günlerde ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses hakkında çıkan vefat ettiği haberlerinin asılsız çıkmasından sonra iddialar yerini yenisine bıraktı. Ünlü sanatçının hayranları, haberleri şoklar içerisinde okudu. Duyanlar kulaklarına inanamıyor. Ülkedeki herkes Tatlıses’in sağlık durumu hakkında bilgi almak istiyor.
16 Haziran Çarşamba tarihinde ortaya atılan bir iddiaya göre; ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses kalp krizi geçirdi. Gündeme damga vuran bu acılı iddiaların ortaya atılması İbrahim Tatlıses’in yakınlarını ve hayranlarını isyan ettirdi. Ülkemizin sevilen ve saygı duyulan en büyük sanatçılarından biri olan İbrahim Tatlıses’in sağlık durumu hakkında ise herkes endişeli. Peki, İbrahim Tatlıses kalp krizi geçirdi mi? Tatlıses’in sağlık durumu nasıl?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.