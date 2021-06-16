İbrahim Tatlıses Hayranları Yasa Girecek! "İmparator Kalp Krizi Geçirdi" İddialar Doğru mu? Tatlıses'in Sağlık Durumu Nasıl?

Geçtiğimiz günlerde ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses hakkında çıkan vefat ettiği haberlerinin asılsız çıkmasından sonra iddialar yerini yenisine bıraktı. Ünlü sanatçının hayranları, haberleri şoklar içerisinde okudu. Duyanlar kulaklarına inanamıyor. Ülkedeki herkes Tatlıses’in sağlık durumu hakkında bilgi almak istiyor.

16 Haziran Çarşamba tarihinde ortaya atılan bir iddiaya göre; ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses kalp krizi geçirdi. Gündeme damga vuran bu acılı iddiaların ortaya atılması İbrahim Tatlıses’in yakınlarını ve hayranlarını isyan ettirdi. Ülkemizin sevilen ve saygı duyulan en büyük sanatçılarından biri olan İbrahim Tatlıses’in sağlık durumu hakkında ise herkes endişeli. Peki, İbrahim Tatlıses kalp krizi geçirdi mi? Tatlıses’in sağlık durumu nasıl?



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