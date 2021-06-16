Survivor Aleyna’dan Büyük İtiraf! Batuhan Gitti, Yasa Girdi… Kimse Yokken Kameralar Karşısına Geçti ve Açıkladı!
TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da Aleyna’dan büyük bir itiraf geldi. Batuhan’ın gitmesinden hemen sonra adada yapayalnız kalan Aleyna, adeta yasa girdi ve kimseler yokken kameralar karşısına çıkıp her şeyi tek tek açıkladı. “Onu da yapmaz dediğim her insan bir şeyler yapmaya başladı” sözlerini dile getirdi ve şok açıklamalarını yaptı.
Sevilen yarışmanın önce Gönüllüler takımında daha sonra ise Kırmızı takımında bulunan Aleyna, şok etkisi yarattı. Batuhan ve Aleyna Çalışkan hakkında skandal sözlere yer veren Aleyna Kalaycıoğlu Acun Ilıcalı’nın sözleriyle birlikte adeta yıkıldı. Acun Ilıcalı’nın kendisine sormuş olduğu soru karşısında büyük bir şok yaşayan ve gözleri dolan Aleyna, skandal sözleri arka arkaya sıraladı.
Acun Ilıcalı tarafından; “Bu sıralar biraz yalnız kaldın gibi. Önceden bakıyordum mesela, hep birlikteydiniz ama şimdi yalnız gibisin doğru mu?” sorusunu yöneltti. Bunun üzerine ise Aleyna Kalaycıoğlu; “Buraya geldiğimde herkes farklı kişilerdi. Mavi takımda farklı şeyler yaşandı. ’Onu da yapmaz’ dedim yaptılar, kalbim çok kırıldı açıkçası. Sonra bende başka bir düşünceye girdim…” sözlerini dile getirdi ve şok açıklamalara yer verdi. Peki, Aleyna neler dedi?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.