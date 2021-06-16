Survivor Aleyna’dan Büyük İtiraf! Batuhan Gitti, Yasa Girdi… Kimse Yokken Kameralar Karşısına Geçti ve Açıkladı!

Sevilen yarışmanın önce Gönüllüler takımında daha sonra ise Kırmızı takımında bulunan Aleyna, şok etkisi yarattı. Batuhan ve Aleyna Çalışkan hakkında skandal sözlere yer veren Aleyna Kalaycıoğlu Acun Ilıcalı’nın sözleriyle birlikte adeta yıkıldı. Acun Ilıcalı’nın kendisine sormuş olduğu soru karşısında büyük bir şok yaşayan ve gözleri dolan Aleyna, skandal sözleri arka arkaya sıraladı.

Acun Ilıcalı tarafından; “Bu sıralar biraz yalnız kaldın gibi. Önceden bakıyordum mesela, hep birlikteydiniz ama şimdi yalnız gibisin doğru mu?” sorusunu yöneltti. Bunun üzerine ise Aleyna Kalaycıoğlu; “Buraya geldiğimde herkes farklı kişilerdi. Mavi takımda farklı şeyler yaşandı. ’Onu da yapmaz’ dedim yaptılar, kalbim çok kırıldı açıkçası. Sonra bende başka bir düşünceye girdim…” sözlerini dile getirdi ve şok açıklamalara yer verdi. Peki, Aleyna neler dedi?



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