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- 16 Haz 2021 - 19:12 G: 16 Haz 2021 - 19:23

Çukur Hayranları Bu Haber Karşısında Sevinçten Havalara Zıplayacak! Ekranlara Geri Dönüyor... Yamaç'tan Efsane Son Dakika Açıklaması!

Show TV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Çukur dizisinden öyle bir haber geldi ki, hayranları havaya uçacak. Ekranlara yeniden geleceği dizinin başrol oyuncusundan resmen duyuruldu. Ağlaya ağlaya yazdığını dile getiren Aras Bulut İynemli paragraflarında bir de müjdeli haber verilince milyonlar şok içerisinde kaldı.

Kısa bir süre önce Çukur dizisinin senaristi olan Gökhan Horzum, şok açıklamalar yaparak dikkatleri üzerine çekmişti. Çukur’u yazarken büyük sıkıntılar yaşadığını dile getiren Horzum; “Çukur benden çok şey götürdü, bana çok şey bıraktı. Bir kalp krizi, iki tıkalı damar, iki anjiyo, üç stent, bir ağır bronşit, bir covid, bir majör depresyon, uyku sorunları, tatilsiz çalışma, üç kere ağır bloke olup ne yazacağını bilememek” sözlerini dile getirmişti.

Çukur’un senaryosunu yazarken yeri geldiğinde ağladığı, yeri geldiğinde ise “Heyecanı Yok” şarkısını sokaklarda bağıra çağıra söylediğini dile getiren Horzum, Aras Bulut İynemli’ye teşekkürlerini iletmişti. Kısa bir süre önce Çukur dizisinin Yamaç’ı Aras Bulut İynemli, bir son dakika açıklaması yaptı! Peki, neler dedi?

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16 Haz 2021 - 19:12 Ankara- Yaşam

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