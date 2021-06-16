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16 Haz 2021 - 19:41

Masterchef Türkiye 2021'le İlgili O Gerçek Ortaya Çıktı! Tüm Gözler Kilitlendi, Milyonlar Bunu Bekliyor! İşte Tüm Detaylarıyla Masterchef Türkiye 2021...

TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef yakında ekranlardaki yerini alacak. Sadece 9 gün sonra ekranlara veda edecek olan Survivor yarışmasının boşluğunu doldurmak için ekranlara gelecek olan başarılı yarışmanın yeni sezonunda ise birbirinden farklı isimler yer alacak. Her sezon olduğu gibi bu sezonda da büyük bir ilgi görecek olan başarılı yarışmanın yeni bölümlerinin başlayacağına ait tarih detayı ise ortaya çıktı.