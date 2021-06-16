Masterchef Türkiye 2021'le İlgili O Gerçek Ortaya Çıktı! Tüm Gözler Kilitlendi, Milyonlar Bunu Bekliyor! İşte Tüm Detaylarıyla Masterchef Türkiye 2021...
TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef yakında ekranlardaki yerini alacak. Sadece 9 gün sonra ekranlara veda edecek olan Survivor yarışmasının boşluğunu doldurmak için ekranlara gelecek olan başarılı yarışmanın yeni sezonunda ise birbirinden farklı isimler yer alacak. Her sezon olduğu gibi bu sezonda da büyük bir ilgi görecek olan başarılı yarışmanın yeni bölümlerinin başlayacağına ait tarih detayı ise ortaya çıktı.
Tüm gözlerin kilitleneceği Masterchef yarışmasına sayılı günler kaldı. Başvuru işlemlerinin geçtiğimiz aylarda açıldığı Masterchef yarışmasını izlemek için ise milyonlar beklemeye başladı. Masterchef yarışmasında hangi isimlerin yer alacağı merak konusu olurken; yavaş yavaş yer alacak olan isimlerde ortaya çıkmaya başladı.
Sadece Türkiye’den değil, dünyanın 4 bir yanından binlerce kişinin Masterchef yarışmasına katıldığı ise resmen görüldü. Diyarbakır’dan Çek Cumhuriyetine kadar birçok bölgeden gelen isimler ise yarışmada kalıp kalmayacaklarını göstereceği ilk bölüm o tarihte ekranlara gelecek. Peki, o tarih ne zaman?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.