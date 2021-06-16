Esra Erol'da Esra Erol Bile Buz Gibi Kaskatı Kesildi! İzleyenler Sinirden Saçını Başını Yoldu! Başka Erkeklerle Öyle Şeyler Olmuş ki; "Yazıklar Olsun" Diyenler Var!
ATV ekranlarının en sevilen programlarından biri olan Esra Erol’da Esra Erol bile duydukları karşısında buz gibi kaskatı kesildi. İzleyenler ise ekran başında saçını başını yoldu. Başka erkeklerle öyle şeyler olmuş ki; “Yazıklar olsun! Bu nasıl birisi böyle” yorumlarında bulundular! Peki, neler oluyor?
Geçtiğimiz günlerde Esra Erol’a katılan Ali Bey, eşinin evden gittiğini, geri dönmesini istediğini; “Eşimi gördüğümde, sevgimden ve aşkımdan bir şey söyleyemiyorum. Karımı çok seviyorum evine dönsün. Onu çok seviyorum” sözleriyle açıklamış ve milyonları şok içerisinde bırakmıştı. Eşinin 2. Kez evden kaçtığını dile getiren Ali Bey, aynı zamanda eşinin TikTok fenomeni olduğunu dile getirmişti.
Esra Erol ise başarılı ekibiyle birlikte bir çalışma başlatmış, eşinin nerede olduğunu bulmaya çalıştı. 7 çocuklarının olduğunu dile getiren Ali Bey, eşi için “Kime kaçacağını kızıma söylemiş, babanız beni aramasın ben Eşref’e gidiyorum” dediğini aktardı. Bunun üzerine Ali Bey’in kızı canlı yayına bağlanarak; “Annem sosyal medyadan başkalarıyla da konuşuyordu, babam da bunu biliyordu” sözlerini dile getirdi. Bunun üzerine Ali Bey’in eşi canlı yayına bağlandı ve şok sözleri açıkladı!
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.