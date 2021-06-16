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- 16 Haz 2021 - 21:07 G: 16 Haz 2021 - 21:28

Kırmızı Oda Dizisi Gerçek Oldu! O Oyuncunun Başına Gelenler Herkesi Şaşkına Çevirdi... Hamile Olduğu Söyleniyor! Senaryo Gerçek mi Olacak?

TV8 ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Kırmızı Oda reyting rekorları kırmaya devam ediyor. Yakın zamanda ekranlara veda edecek olan başarılı dizide yer alan Sadi karakterine hayat veren Erkan Petekkaya büyük bir başarı göstermiş; diziden ayrılmasının ardından Delikanlı Sadi’nin hayatını anlatacak olan yeni bir dizinin geleceği iddiaları bile ortaya atılmıştı.

Kırmızı Oda dizisi gerçek oldu! Kırmızı Oda dizisinde Delikanlı Sadi’nin eşine hayat verecek olan Deniz Uğur hakkında ise skandal iddialar arka arkaya geldi. Güzel oyuncunun başına öyle şeyler geldi ki, görenler şok içerisinde kaldı. Kısa bir süre önce kendisi gibi oyuncu olan Erdinç Gülener ile nikah masasına oturduğu bilinen Deniz Uğur’un hamile olduğu söylenmeye başlandı.

Dizide Azra karakterine hayat verecek olan Deniz Uğur’unda yeni bölümde hamile olduğu açıklanacak ve Delikanlı Sadi büyük bir şok yaşayacaktı fakat dizi bir anda gerçek oldu! Dizinin 13. Bölümünde ekranlara gelen Delikanlı Sadi, çok sevilince senaryosu uzatılmıştı. 42. Bölümü Cuma günü ekranlara gelecek olan dizinin yeni oyuncusu hakkında çıkan iddialar doğru mu?

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16 Haz 2021 - 21:07 Ankara- Yaşam

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