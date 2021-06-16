Kırmızı Oda Dizisi Gerçek Oldu! O Oyuncunun Başına Gelenler Herkesi Şaşkına Çevirdi... Hamile Olduğu Söyleniyor! Senaryo Gerçek mi Olacak?

Kırmızı Oda dizisi gerçek oldu! Kırmızı Oda dizisinde Delikanlı Sadi’nin eşine hayat verecek olan Deniz Uğur hakkında ise skandal iddialar arka arkaya geldi. Güzel oyuncunun başına öyle şeyler geldi ki, görenler şok içerisinde kaldı. Kısa bir süre önce kendisi gibi oyuncu olan Erdinç Gülener ile nikah masasına oturduğu bilinen Deniz Uğur’un hamile olduğu söylenmeye başlandı.

Dizide Azra karakterine hayat verecek olan Deniz Uğur’unda yeni bölümde hamile olduğu açıklanacak ve Delikanlı Sadi büyük bir şok yaşayacaktı fakat dizi bir anda gerçek oldu! Dizinin 13. Bölümünde ekranlara gelen Delikanlı Sadi, çok sevilince senaryosu uzatılmıştı. 42. Bölümü Cuma günü ekranlara gelecek olan dizinin yeni oyuncusu hakkında çıkan iddialar doğru mu?



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