Survivor Yarışması Sadece 17 Dakika Önce İfşalandı! SMS Birincisi ve Eleme Adayı Resmen Belli Oldu! Acun Ilıcalı Küplere Binecek, Çılgına Dönecek!
TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor, sadece17 dakika önce ifşanladı! SMS birincisi ve eleme adayının ortaya çıkmasının hemen ardından Acun Ilıcalı’nın bu duruma çok kızacağı ve adeta küplere binerek; sinirden çılgına döneceği söylenmeye başlandı! Peki, neler oluyor?
Acun Medya tarafından ekranlara gelen yarışmanın bu akşamki bölümünde dokunulmazlık oyunu oynanacak ve son eleme adayı resmen belli olacaktı. Fakat her şey sadece 17 dakika önce ifşalanmış oldu. Dikkatleri üzerine çeken bu gelişme sonrasında yarışmanın tüm heyecanı bu ifşanın kaybetmesinden dolayı Acun Ilıcalı’nın ne yağacağı merak edildi!
Survivor yarışmasına büyük heyecan katan bireysel dokunulmazlık oyunlarında yeni bir kademeye geçilmeden önce bir ismin eleneceği çıkmıştı. Yarın akşam bir eleme daha gerçekleşecek ve ortalık duman olacak! Peki, şimdi SMS birincisi ve eleme adayı kim oldu?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.