Survivor Yarışması Sadece 17 Dakika Önce İfşalandı! SMS Birincisi ve Eleme Adayı Resmen Belli Oldu! Acun Ilıcalı Küplere Binecek, Çılgına Dönecek!

Acun Medya tarafından ekranlara gelen yarışmanın bu akşamki bölümünde dokunulmazlık oyunu oynanacak ve son eleme adayı resmen belli olacaktı. Fakat her şey sadece 17 dakika önce ifşalanmış oldu. Dikkatleri üzerine çeken bu gelişme sonrasında yarışmanın tüm heyecanı bu ifşanın kaybetmesinden dolayı Acun Ilıcalı’nın ne yağacağı merak edildi!

Survivor yarışmasına büyük heyecan katan bireysel dokunulmazlık oyunlarında yeni bir kademeye geçilmeden önce bir ismin eleneceği çıkmıştı. Yarın akşam bir eleme daha gerçekleşecek ve ortalık duman olacak! Peki, şimdi SMS birincisi ve eleme adayı kim oldu?



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