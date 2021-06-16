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- 16 Haz 2021 - 21:53 G: 16 Haz 2021 - 22:29

Survivor Yarışması Sadece 17 Dakika Önce İfşalandı! SMS Birincisi ve Eleme Adayı Resmen Belli Oldu! Acun Ilıcalı Küplere Binecek, Çılgına Dönecek!

TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor, sadece17 dakika önce ifşanladı! SMS birincisi ve eleme adayının ortaya çıkmasının hemen ardından Acun Ilıcalı’nın bu duruma çok kızacağı ve adeta küplere binerek; sinirden çılgına döneceği söylenmeye başlandı! Peki, neler oluyor?

Acun Medya tarafından ekranlara gelen yarışmanın bu akşamki bölümünde dokunulmazlık oyunu oynanacak ve son eleme adayı resmen belli olacaktı. Fakat her şey sadece 17 dakika önce ifşalanmış oldu. Dikkatleri üzerine çeken bu gelişme sonrasında yarışmanın tüm heyecanı bu ifşanın kaybetmesinden dolayı Acun Ilıcalı’nın ne yağacağı merak edildi!

Survivor yarışmasına büyük heyecan katan bireysel dokunulmazlık oyunlarında yeni bir kademeye geçilmeden önce bir ismin eleneceği çıkmıştı. Yarın akşam bir eleme daha gerçekleşecek ve ortalık duman olacak! Peki, şimdi SMS birincisi ve eleme adayı kim oldu?

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16 Haz 2021 - 21:53 Ankara- Yaşam

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