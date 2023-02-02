Ankara’da Nerede Piknik Yapılır? Ankara Piknik Alanları Nerede? İşte Ankara’da Ailece Piknik Yapılacak Yerler

Günümüzde yaklaşık 5,5 milyon nüfusa sahip olan Ankara, giderek kalabalıklaşamaya devam ediyor. Bu kalabalık, şehrin içerisinde nefes almayı zorlaştırırken, keyifli bir hafta sonu geçirmek isteyen Ankaralıların pikniğe kaçmasına neden oluyor. Bol oksijenli, doğa manzaralı ve güvenli piknik alanları arayan Ankaralılar, yazın gelmesini değerlendirmek istiyor.

Atatürk Orman Çiftliği Piknik Alanı

Türk tarımına öncülük etmesiyle tanınan Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından 1925 yılında kurulmuş bir parktır. Ankara'nın Yenimahalle semtinde yer alan mesire yeri, şehrin karmaşasından kaçmak isteyenlerin uğrak yeridir. Ziyaretçiler müze ve sergi binalarını gezebiliyor, Atatürk'ün bir dönem yaşadığı evi gezebiliyor, dükkândan yöresel ve organik ürünler satın alabiliyor, serada bulunan çeşitli bitkileri inceleyebiliyor. Parkta kamp yapmak ve mangal yapmak yasak ama ziyaretçiler yine de arkadaşları ve aileleriyle piknik yapabilir, yürüyüş yollarında yürüyüş yapabilir ve günü keyifli bir deneyimle sonlandırabilir. Atatürk Orman Çiftliği'ne EGO B1, B2 veya 519 otobüsleri ile ulaşılabilir.

Kurtboğazı Piknik Alanı

Ankara'nın Kazan ilçesinde yer almakta olup, hemen yanında bulunan baraj gölü ile tanınmaktadır. Baraj yapıldıktan sonra tadilat yapılarak piknik alanı oluşturulmuş ve özellikle hafta sonları sabahın erken saatlerinde kalabalıktan masa bulmanın zor olduğu Ankara mesire yerleri arasında popüler bir piknik yeri haline gelmiştir. Göl manzarası eşliğinde kahvaltı ya da piknik yapabilir, çocuklar güvenle vakit geçirebilir. İmkanların mevcudiyeti ile her şeyi yanınızda getirmeseniz bile hizmet alabilirsiniz. Kurtboğazı Piknik Alanı ailelerin vakit geçirmesi için uygun olup, Ulus-Kızılcahamam otobüs hatları 527-1, 2 ile ulaşım sağlanmaktadır.

Bağlum Piknik Alanı

Ankara'nın Keçiören ilçesinde yer almakta olup Ankaralıların manzara izlemek ve açık havada olmanın keyfini yaşamak için tercih ettiği piknik alanlarından biridir. Bağlum Piknik Alanı, üzerine hamaklar asabileceğiniz ağaçlarla, tüm günü doğada geçirmek, mangal ve çay demleme keyfini yaşamak için ideal. Hafta sonları piknik alanı oldukça kalabalık olup, piknik masaları, özel barbekü alanları, büfe ve çocuklar için oyun alanları bulunmaktadır. Doğa ile iç içe eğlenceli bir gün geçirmek ve dinlenmek istiyorsanız Ankara'da bulunan Bağlum Piknik Alanını tercih edebilirsiniz. Ulaşım oldukça kolaydır. Bağlum Piknik Alanı'na Keçiören ilçesinde bulunan 266 ve 268 numaralı otobüslerle ulaşabilirsin

Temelli Göleti Piknik Alanları

Ankara-Eskişehir yolu üzerinde bulunan ve şehirden kaçmak isteyenlerin tercih ettiği bir piknik alanıdır. Doğal göl 1990'lı yıllardan beri faaliyette olup, çevresi yerleşim alanları ve doğal alanlar olarak ikiye ayrılmıştır. Günümüzde kentleşme nedeniyle küçük bir doğal alan olsa da piknik yapmak ve doğada vakit geçirmek için Ankara'nın ideal piknik alanlarından biridir. Temelli Göleti göl manzaralı mangal alanları, kalabalık aileler için barınaklar, cami, tuvalet ve küçük bir market sunmaktadır. Ayrıca her mevsim piknik yapılabilecek bir doğası ve balık tutabileceğiniz bir gölü vardır. Göle kendi aracınızla ya da Temelli şehir merkezinden veya Polatlı çevresinden kalkan otobüslerle kolayca ulaşabilirsiniz.

Eymir Gölü Piknik Alanı…

Ankara'nın en güzel göl kenarı piknik alanlarından biridir. ODTÜ kampüsü içerisinde yer alan, doğada vakit geçirebileceğiniz, spor yapabileceğiniz, bisiklet, yürüyüş gibi çeşitli outdoor aktivitelere katılabileceğiniz doğal bir alandır. Göl kenarındaki tesislerin imkanlarından faydalanabilir ya da piknik yapmak için kendi yiyecek ve içeceklerinizi getirebilirsiniz. Ancak alanda mangal yapılmasına izin verilmemektedir ve ODTÜ Kürek ve Yelken Takımlarının çalışma alanı olarak da kullanılmaktadır. Eymir Gölü'ne direkt toplu ulaşım olmadığı için ulaşım biraz zor olabilir ancak Oran ya da Haymana şehir merkezinden taksi ile ulaşım sağlayabilirsiniz.

Budak Town Piknik Alanları

Budak Kasabası, çeşitli etkinlikler, yerel pazarlar ve zanaat tezgahları sunan eşsiz ve büyüleyici bir yerdir. Küçük ahşap kabinlerde dünyanın farklı yerlerinden yemekleri tadabilirsiniz. Türkiye'nin en özgün konseptlerinden biridir ve açık hava atmosferi nedeniyle hafta sonları popülerdir. Girişte kart alıp, para yükledikten sonra kapalı tesislerde ödeme yapabilirsiniz. Piknik yapmak için ızgara ve çaydanlık kiralama da mevcuttur. Budak Beldesine ulaşmak için Ufuk Üniversitesi yönüne giden otobüslere binip İncek kavşağında inebilirsiniz.

Doğa Park Piknik Alanı

Ankara Alacaaltı'nda bulunan ve özellikle özel gün ve etkinlikler için piknikçiler için geniş seçenek yelpazesi ile bilinen bir piknik alanıdır. Mangal ve çaydanlık kiralama seçenekleri ile aile dostu bir piknik alanıdır. Bölge şehir merkezinde yer aldığından, bakımlı ve temiz olduğundan ulaşımı kolaydır. Kışın aileler ve geniş arkadaş grupları, şömineli, sıcak ve rahat kapalı ahşap kulübelerde ızgara yapmanın ve çay içmenin keyfini çıkarabilir. Bu kabinlerde kestane kavurma seçeneği de bulunmaktadır. Şömine kullanımı belirli şartlara tabidir. Doğa Park'a ulaşım kolaydır ve Alacaaltı şehir merkezinden kolaylıkla ulaşılabilir.

Ayvalı Bahçe Piknik Alanı

Alacaaltı'nda bulunan, çocuklu aileler ve kalabalık arkadaş grupları için ideal bir piknik alanıdır. Piknik alanı pazarlara yakın olduğundan piknik için ihtiyacınız olan her şeyi kolayca alabilirsiniz. Ücretli olarak piknik masaları ve hamaklar kiralayarak ya da sevdiklerinizle birlikte doğada semaver ve mangal hizmeti alarak güzel ve keyifli bir gün geçirebilirsiniz. Ayvalı Bahçe Piknik Alanı'na diğer Alacaaltı mesire yerlerinde olduğu gibi Alacaaltı şehir merkezinden kolayca ulaşabilirsiniz.

Ahlatlıbel Atatürk Parkı Piknik Alanı

Ankara'nın kalbinde yer alan Ahlatlıbel Atatürk Parkı, Çankaya mevkiinde bulunan kafe, restoran ve piknik alanlarıyla huzurlu, adeta bir vaha havası sunuyor. Oyun alanları, koşu ve yürüyüş parkurları, bisiklet yolu, sigara içilmeyen piknik alanı gibi arkadaşlarınızla veya çocuklarınızla yapabileceğiniz pek çok aktivite bulunuyor. Hafta sonları kalabalık olabiliyor, bu yüzden parka günün erken saatlerinde gidilmesi tavsiye ediliyor. Ahlatlıbel Atatürk Parkı'na otobüs veya metro ile ya da Çankaya'dan yürüyerek ulaşabilirsiniz.

Mogan Gölü Piknik Alanı

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde bulunan Mogan Gölü, çarşaf gibi örtülü, denize benzeyen görüntüsü nedeniyle Ankaralıların en sık ziyaret ettiği piknik alanlarından biri. Dinlenme alanları, seyir noktaları, piknik alanları, çeşitli kafeleri ve kapsamlı spor aktiviteleri ile tam bir deneyim merkezidir. Ankara'nın göl manzaralı piknik alanlarından biri olan Mogan Gölü'nde arkadaşlarınızla veya ailenizle yapabileceğiniz birçok aktivite bulunuyor. Mogan Gölü'ne ulaşım oldukça kolaydır. Kızılay veya Ulus'tan 101,108, 177 numaralı otobüslere binerek Mogan Park durağına ulaşabilirsiniz.

Göksu Gölü Piknik Alanı

Göksu Parkı, mangal tesisleri ve sigara içilmeyen alanlarıyla popüler olan Ankara'da huzurlu bir piknik alanıdır. Geniş bir alana yayılmıştır ve ziyaretçilerin piknik yapmaları için piknik masaları ve çardakları vardır. Parkta ayrıca grupların ve ailelerin ızgara deneyimlerinden tam anlamıyla keyif almaları için özel barbekü çardakları vardır. Ziyaretçiler ayrıca ahşap patikada yürüyüş yapabilir, doğanın tadını çıkarabilir ve parkın çocuklar için oyun alanlarında güvenli ve eğlenceli bir gün geçirebilirler. Göksu Parkı'na ulaşım metro ile kolay olup, ziyaretçiler Kızılay'dan Eryaman istikametinde metroya binerek parkın girişinde inebilirler.

Yeşildere Mesire Piknik Alanı

Bu piknik alanı, aileler ve arkadaşlar için yeşil ve huzurlu bir ortamda dinlenmek ve bir günün tadını çıkarmak için harika bir yer gibi görünüyor. Oturma alanları, banklar, ızgara alanları, çocuk oyun alanları ve yakınlarda kahvaltı veya erzak için bir tesis gibi çeşitli olanaklarla, uygun ve iyi planlanmış bir piknik yeri gibi görünüyor. 548, 577-3 numaralı otobüslerle rahat ulaşım seçenekleri, ulaşımı kolaylaştırır.

Mavigöl Mesire Alanı

Ankara'da göl manzaralı bir piknik alanı olarak tercih edilir. Deniz özlemi olan Ankaralılar tarafından sık ziyaret edilir ve mangal yapmak yanında çadır kurma imkanı sunar. Mavigöl Mesire Alanı'nda huzurlu bir ortam sunan manzaralar, oturma alanları, bisiklet parkurları, kamp alanı ve tuvalet gibi gereksinimlerin karşılandığı hizmetler mevcuttur. Alan'a Ulus'tan 355 numaralı otobüs ile kolay bir şekilde ulaşım.

Kavaklı Aile Piknik Alanı

Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunan aile piknik alanıdır. Aileniz ve arkadaşlarınızla vakit geçirebileceğiniz, şehir merkezine yakın, sakin ve yeşil bir ortam sunuyor. Piknik alanında gölgelik alanlar ve kapalı çardaklar vardır, ancak barbekü yakmak için hiçbir tesis yoktur. Ancak ücret karşılığında yakındaki işletmeden mangal hizmeti alabilirsiniz. Yakınlarda basit bir piknik için malzeme alabileceğiniz yürüyüş yolları ve pazarlar vardır. 592 veya 598 numaralı otobüse binerek Kavaklı Aile Piknik Alanı'na ulaşabilirsiniz.

Soğuksu Milli Parkı Piknik Alanı

Ankara'nın Kızılcahamam semtinde yer alan Soğuksu Milli Parkı, nesli tükenmekte olan birçok kuş türünün yanı sıra ayı, geyik, tavşan gibi yabani hayvanlara da ev sahipliği yapıyor. Park, bitki çeşitliliği açısından zengindir ve piknik alanları, etkinlik alanları, bisiklet yolları ve snack barlar sunmaktadır. Ayrıca belirlenmiş ızgara alanında barbekü yapabilirsiniz. Milli park, doğa yürüyüşleri, kaya tırmanışı ve paintball için harika bir yerdir ve doğayı doyasıya yaşamanıza olanak tanır. Kuş gözlemciliği ve yaban hayatı hakkında bilgi edinmek için eğitim programları da vardır. Soğuksu Milli Parkı'nda dönemsel etkinlikler için etkinlik takvimini kontrol etmenizi öneririm. Şehir merkezinden 527 numaralı otobüse binerek parka ulaşabilirsiniz.

Aluçdağı Tabiat Parkı

Ankara'nın Çamlıdere mevkiinde bulunan doğal bir havalandırır. Milli park, doğa yürüyüşleri, piknik alanları, kahvaltı için hizmetler, kano, olta tesisi, kamp deneyimi gibi gezintiler için mükemmel bir ortam sunar. Serin ve kuru havası ile de tercih edilir. Milli park, Ankara merkezden yapılan yolculukların ardından Çamlıdere mevkiindeki tabelaları takip ederek ulaşarak.

Çınaraltı Piknik Alanı

Ankara'nın Alacaatlı bölgesinde bulunan bir piknik alanıdır. Hafta sonları oldukça rağbet gören bir yeri ve mangal alanları, işletme ve çardaklar mevcuttur. Ata binme ve trambolin gibi hizmetler de sunulmaktadır. Çınaraltı Piknik Alanı'na ulaşmak için Yenimahalle tarafından kalkan 592, 596, 598 numaralı otobüsler kullanılabi

Yakacık Mesire Piknik Alanı

Açık evde huzurlu ve keyifli vakit geçirmek isteyenler için Yakacık Mesire Alanı mükemmel bir seçim olabilir. Alanın içinde bulunan küçük lunapark da çocuklar için eğlenceli bir fırsat sunuyor. Alan, temiz, ferah ve yemyeşil depolama ile en çok tercih edilen Ankara piknik alanları arasındadır. Ulaşım ise Keçiören'den kalkan 226 ve 227 numaralı otobüsler ile sağlanabilir.

1 - Çınaraltı Piknik Alanı

Alacaatlı, Alacaatlı Cd No:76, 06810 Çankaya/Ankara, Türkiye

2 - Gazi Piknik Alani

Atatürk Orman Çiftliği, Yenimahalle Merkez, Yenimahalle, Ankara, Türkiye

3 - Alacaatlı Aile Piknik Alanı

Alacaatlı, 4974. Cd, 06810 Çankaya/Ankara, Türkiye

4 - Doğa Park Piknik Alanı

Alacaatlı caddesi, 4939 sokak no 13, 06000 Çankaya/Ankara, Türkiye

5 - Kartaltepe Kent Ormanı Mesire Alanı

Ovacık, 06280 Keçiören/Ankara, Türkiye

6 - Kavaklı Aile Piknik Alanı

Çayyolu-Alacaatlı Mh., Alacatlı Cad., 06810 Yenimahalle/Çankaya/Çankaya/Ankara, Türkiye

7 - Oran Piknik Alanı

Aşağı Dikmen, 589. Sk. 16 B, 06450 Çankaya/Ankara, Türkiye

8 - Ayvalı Bahçe Aile Piknik Alanı

Alacaatlı, 06810 Yenimahalle/Ankara, Türkiye

9 - Adnan Kahveci Piknik Alanı

Kentkoop, 06370 Yenimahalle/Ankara, Türkiye

10 - Piknik Alanı

Gökçeyurt, 06105 Mamak/Ankara, Türkiye

11 - Tebessüm Piknik Alanı

Fatih, Konur Sk. No:26, 06145 Pursaklar/Ankara, Türkiye

12 - Yakacık Mesire Alanı

Yakacık, 3608. Sk., 06105 Yenimahalle/Ankara, Türkiye

13 - Göksu Parki Piknik Alanı

Göksu, 06820 Etimesgut/Ankara, Türkiye

14 - Gölbaşı Bahar Piknik Alanı

Karşıyaka, opet petrol karşısı, Haymana Yolu Blv. no:183, 06830 Gölbaşı/Ankara, Türkiye

15 - Bağlum Piknik Alanı

Karşıyaka, Bağlar Cd. No:14, 06291 Keçiören/Ankara, Türkiye

16 - Bağlum Piknik Alanı

Hisar, Okul Cd. No:37, 06291 Keçiören/Ankara, Türkiye

17 - Doğapark piknik alani

Alacaatlı, 06810 Çankaya/Ankara, Türkiye

18 - Alacaatlı Aile Park Piknik

Alacaatlı, Türkkonut Blv No 29/1, 06100 Çankaya/Ankara, Türkiye

19 - Mesire Alanı

İvedik Mh., 06105 Yenimahalle/Ankara, Türkiye

20 - Yıldırım Beyazıt Piknik Alanı

Süvari, 06790 Etimesgut/Ankara, Türkiye

Ankara’da Nerede Piknik Yapılır?

Sıcak havayı ve hafta sonunu değerlendirmek isteyen Ankaralılar, “Ankara’da nerede piknik yapılır?” sorusuna yanıt arıyor. Özellikle şehrin keşmekeşinden uzaklaşmak isteyen başkentlilerin ilk aradığı benzersiz bir doğa manzarası oluyor. Öte yandan Ankara’nın farklı ilçelerinde pek çok piknik yapma alanı bulunuyor. İşte, Ankara’da piknik yapılacak yerler:

· Göl kenarları,

· Mesire alanları,

· Parklar.