Ankara'da Bulunan Zafer Anıtı'ndaki Büyük Hata Nedir? İşte Bilinmeyen Tarihi Bilgi…

Ankara'nın Altındağ ilçesinin Ulus Meydanında bulunan Ankara Zafer Anıtı, sanatseverlerin bir hayli ilgisini çekiyor. Türk Kurtuluş Savaşı kahramanlarının anısına Yenigün Gazetesi öncülüğünde yaptırılan anıt, Avusturyalı Heykeltıraş Heinrich Krippel tarafından yapılan inşa ediliyor. 1927 yılında hizmete açılan Ankara Zafer Anıtı, hala ilk günkü kadar ilgi görüyor. Heykelde yapılan hata ise öğrenenleri şaşkına çeviriyor.

Ankara'da Bulunan Zafer Anıtı'ndaki Büyük Hata Nedir?



Şair Sunay Akın tarafından anlatılan Zafer Anıtı’ndaki hata, sanatseverler tarafından merakla araştırılıyor. “Ankara'da bulunan Zafer Anıtı'ndaki büyük hata nedir?” sorusuna cevap arayan sanatseverler, karşılaştıkları cevap karşısında şaşkına dönüyor. Açılış töreni sırasında fark edilen hata bizzat Atatürk tarafından mazur görülüyor. Heykeli inşa eden sanatçı Heinrich Krippel, anıt üzerinde bulunan Mehmetçikleri yanlışlıkla Alman askeri miğferleriyle resmediyor. Açılışa saatler kala hatasını fark eden sanatçı, açılış sonrası hatasını düzeltmeye karar veriyor. Hatayı görünce fark eden Atatürk, bir sanatçının her koşulda takdir edilmesi gerektiğini düşündüğü için, sanatçıya sadece teşekkür ediyor.