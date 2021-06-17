Haberler Ankara Haberler Ankara
- 17 Haz 2021 - 07:55 G: 17 Haz 2021 - 10:01

Ankara'da Bulunan Zafer Anıtı'ndaki Büyük Hata Nedir? İşte Bilinmeyen Tarihi Bilgi…

Ankara’nın ünlü anıtlarından biri olan Zafer Anıtı üzerindeki hata, konuyu duyanları meraklandırıyor. Ankara'da bulunan Zafer Anıtı'ndaki büyük hata nedir? İşte bilinmeyen tarihi bilgi…

Ankara'nın Altındağ ilçesinin Ulus Meydanında bulunan Ankara Zafer Anıtı, sanatseverlerin bir hayli ilgisini çekiyor. Türk Kurtuluş Savaşı kahramanlarının anısına Yenigün Gazetesi öncülüğünde yaptırılan anıt, Avusturyalı Heykeltıraş Heinrich Krippel tarafından yapılan inşa ediliyor. 1927 yılında hizmete açılan Ankara Zafer Anıtı, hala ilk günkü kadar ilgi görüyor. Heykelde yapılan hata ise öğrenenleri şaşkına çeviriyor.

Ankara'da Bulunan Zafer Anıtı'ndaki Büyük Hata Nedir?

Şair Sunay Akın tarafından anlatılan Zafer Anıtı’ndaki hata, sanatseverler tarafından merakla araştırılıyor. “Ankara'da bulunan Zafer Anıtı'ndaki büyük hata nedir?” sorusuna cevap arayan sanatseverler, karşılaştıkları cevap karşısında şaşkına dönüyor. Açılış töreni sırasında fark edilen hata bizzat Atatürk tarafından mazur görülüyor. Heykeli inşa eden sanatçı Heinrich Krippel, anıt üzerinde bulunan Mehmetçikleri yanlışlıkla Alman askeri miğferleriyle resmediyor. Açılışa saatler kala hatasını fark eden sanatçı, açılış sonrası hatasını düzeltmeye karar veriyor. Hatayı görünce fark eden Atatürk, bir sanatçının her koşulda takdir edilmesi gerektiğini düşündüğü için, sanatçıya sadece teşekkür ediyor.

17 Haz 2021 - 07:55 - Yaşam

# ANKARA REHBERİ İLE İLİŞKİLİ:
Ankara'da Nerede Kahvaltı Yapılır? Ankarada Köy Kahvaltısı Nerede Yapılır? Serpme Kahvaltı Menüsünde Neler Var? mask
Ankara'da Nerede Kahvaltı Yapılır? Ankarada Köy Kahvaltısı Nerede Yapılır? Serpme Kahvaltı Menüsünde Neler Var?
Ankara’da En Ucuz Fiyat Ve Performans Lastiğini Nereden Alabilirim? mask
Ankara’da En Ucuz Fiyat Ve Performans Lastiğini Nereden Alabilirim?
Ankara Metro Durakları Nereler? Ankara Metro Sefer Saatleri ve Ankara Metro Haritası mask
Ankara Metro Durakları Nereler? Ankara Metro Sefer Saatleri ve Ankara Metro Haritası
Ankarada En İyi İşkembe Çorbası Nerede İçilir? İşte Ankara'da Çorba İçebileceğiniz En İyi Mekanlar… mask
Ankarada En İyi İşkembe Çorbası Nerede İçilir? İşte Ankara'da Çorba İçebileceğiniz En İyi Mekanlar…
Ankara'da Cenaze İşlemleri Nasıl Yapılır? Evde Vefat Durumunda Ne Yapılır Ankara? mask
Ankara'da Cenaze İşlemleri Nasıl Yapılır? Evde Vefat Durumunda Ne Yapılır Ankara?
Ankara’da Nerede Piknik Yapılır? İşte Ankara’da Ailece Piknik Yapılacak Yerler mask
Ankara’da Nerede Piknik Yapılır? İşte Ankara’da Ailece Piknik Yapılacak Yerler
Ankara'da En İyi Tost Nerede Yenir? İşte Ankara'nın En Meşhur Tostu… mask
Ankara'da En İyi Tost Nerede Yenir? İşte Ankara'nın En Meşhur Tostu…
Ankara'da Gece Hayatı , Eğlencesi Nasıldır? Nereye Gidilir? Nerede Eğlenilir? mask
Ankara'da Gece Hayatı , Eğlencesi Nasıldır? Nereye Gidilir? Nerede Eğlenilir?
Ankara'da Takım Elbise Nereden Alınır? İşte Takım Elbise Modelleri Ve Fiyatları mask
Ankara'da Takım Elbise Nereden Alınır? İşte Takım Elbise Modelleri Ve Fiyatları
Ankara Çubuk İlçe Haberleri! Çubuk Nerede, Nasıl Gidilir? Çubuk Gezilecek Yerleri, Ören Yerleri Nelerdir? mask
Ankara Çubuk İlçe Haberleri! Çubuk Nerede, Nasıl Gidilir? Çubuk Gezilecek Yerleri, Ören Yerleri Nelerdir?
# ANKARA HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Ankara'da Nerede Kahvaltı Yapılır? Ankarada Köy Kahvaltısı Nerede Yapılır? Serpme Kahvaltı Menüsünde Neler Var? mask
Ankara'da Nerede Kahvaltı Yapılır? Ankarada Köy Kahvaltısı Nerede Yapılır? Serpme Kahvaltı Menüsünde Neler Var?
Ankara’da En Ucuz Fiyat Ve Performans Lastiğini Nereden Alabilirim? mask
Ankara’da En Ucuz Fiyat Ve Performans Lastiğini Nereden Alabilirim?
Ankara Metro Durakları Nereler? Ankara Metro Sefer Saatleri ve Ankara Metro Haritası mask
Ankara Metro Durakları Nereler? Ankara Metro Sefer Saatleri ve Ankara Metro Haritası
Ankarada En İyi İşkembe Çorbası Nerede İçilir? İşte Ankara'da Çorba İçebileceğiniz En İyi Mekanlar… mask
Ankarada En İyi İşkembe Çorbası Nerede İçilir? İşte Ankara'da Çorba İçebileceğiniz En İyi Mekanlar…
Ankara'da Cenaze İşlemleri Nasıl Yapılır? Evde Vefat Durumunda Ne Yapılır Ankara? mask
Ankara'da Cenaze İşlemleri Nasıl Yapılır? Evde Vefat Durumunda Ne Yapılır Ankara?
Ankara’da Nerede Piknik Yapılır? İşte Ankara’da Ailece Piknik Yapılacak Yerler mask
Ankara’da Nerede Piknik Yapılır? İşte Ankara’da Ailece Piknik Yapılacak Yerler
Ankara'da En İyi Tost Nerede Yenir? İşte Ankara'nın En Meşhur Tostu… mask
Ankara'da En İyi Tost Nerede Yenir? İşte Ankara'nın En Meşhur Tostu…
Ankara'da Gece Hayatı , Eğlencesi Nasıldır? Nereye Gidilir? Nerede Eğlenilir? mask
Ankara'da Gece Hayatı , Eğlencesi Nasıldır? Nereye Gidilir? Nerede Eğlenilir?
Ankara'da Takım Elbise Nereden Alınır? İşte Takım Elbise Modelleri Ve Fiyatları mask
Ankara'da Takım Elbise Nereden Alınır? İşte Takım Elbise Modelleri Ve Fiyatları
17 Haziran 2021 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler!  Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek? mask
17 Haziran 2021 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler!  Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek?
# ANKARA GEZİ REHBERİ İLE İLİŞKİLİ:
Ankara’da Nerede Piknik Yapılır? İşte Ankara’da Ailece Piknik Yapılacak Yerler mask
Ankara’da Nerede Piknik Yapılır? İşte Ankara’da Ailece Piknik Yapılacak Yerler
Ankara'da Gece Hayatı , Eğlencesi Nasıldır? Nereye Gidilir? Nerede Eğlenilir? mask
Ankara'da Gece Hayatı , Eğlencesi Nasıldır? Nereye Gidilir? Nerede Eğlenilir?
Ankara Çubuk İlçe Haberleri! Çubuk Nerede, Nasıl Gidilir? Çubuk Gezilecek Yerleri, Ören Yerleri Nelerdir? mask
Ankara Çubuk İlçe Haberleri! Çubuk Nerede, Nasıl Gidilir? Çubuk Gezilecek Yerleri, Ören Yerleri Nelerdir?
Ankara Ostim Haber! Ankara Ostim Hangi İlçeye Bağlı? Ostim Nerede, Nasıl Gidilir? mask
Ankara Ostim Haber! Ankara Ostim Hangi İlçeye Bağlı? Ostim Nerede, Nasıl Gidilir?
Ankara'da Börek Nerede Yenir? En İyi Börek Yeme Yerleri? mask
Ankara'da Börek Nerede Yenir? En İyi Börek Yeme Yerleri?
Ankara'da Künefe Nerede Yenir? Künefe Nasıl Yapılır, Nasıl Olmalıdır? mask
Ankara'da Künefe Nerede Yenir? Künefe Nasıl Yapılır, Nasıl Olmalıdır?
Ankara’da Nerede Havuza Girilir? Ankara Yüzme Havuzları Açık Mı? mask
Ankara’da Nerede Havuza Girilir? Ankara Yüzme Havuzları Açık Mı?
Ankara Ulus Bit Pazarı Nerede? Ankara Bit Pazarı Ne Zaman Kuruluyor? mask
Ankara Ulus Bit Pazarı Nerede? Ankara Bit Pazarı Ne Zaman Kuruluyor?
Kemer Nerede, Nasıl Gidilir? Kemer Gezilecek Yerleri, Ören Yerleri Nelerdir? mask
Kemer Nerede, Nasıl Gidilir? Kemer Gezilecek Yerleri, Ören Yerleri Nelerdir?
Ankara Kalesi Nerede, Hangi İlçede, Nasıl Gidilir? Ankara Kalesi Tarihi Ve Özellikleri... mask
Ankara Kalesi Nerede, Hangi İlçede, Nasıl Gidilir? Ankara Kalesi Tarihi Ve Özellikleri...
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Türkiye Rekora Koşuyor! Bakan Koca Yapılan Aşı Sayısını Açıkladı! 1,5 Milyona Yakın! mask
Türkiye Rekora Koşuyor! Bakan Koca Yapılan Aşı Sayısını Açıkladı! 1,5 Milyona Yakın!
Euro 2020 Veda Seslerimiz Geliyor! Türkiye Maalesef Yol Ayrımında, İtalya Tur Bindirdi! mask
Euro 2020 Veda Seslerimiz Geliyor! Türkiye Maalesef Yol Ayrımında, İtalya Tur Bindirdi!
FED Kararı Dolar'ı Yatay Seyirdi Tuttu! Merkez Bankası Kararı Fitili Ateşleyebilir! mask
FED Kararı Dolar'ı Yatay Seyirdi Tuttu! Merkez Bankası Kararı Fitili Ateşleyebilir!
Survivor Ayşe’den İsmail’e Acun Ilıcalı’nın Önünde “İğrenç” Suçlama! İsmail Yarışmadan Çekilme Kararı Aldığını Resmen Duyurdu! Görenler “Yazıklar Olsun” Dedi! mask
Survivor Ayşe’den İsmail’e Acun Ilıcalı’nın Önünde “İğrenç” Suçlama! İsmail Yarışmadan Çekilme Kararı Aldığını Resmen Duyurdu! Görenler “Yazıklar Olsun” Dedi!
Ankara Koronavirüs Salgınında Son Dakika! Görenlerin Aklı Yerinden Çıktı, Gözler Fal Taşı Gibi Açıldı! Sağlık Bakanı Koca Öyle Bir Şey Dedi Ki… mask
Ankara Koronavirüs Salgınında Son Dakika! Görenlerin Aklı Yerinden Çıktı, Gözler Fal Taşı Gibi Açıldı! Sağlık Bakanı Koca Öyle Bir Şey Dedi Ki…
Ankara'da Nerede Kahvaltı Yapılır? Ankarada Köy Kahvaltısı Nerede Yapılır? Serpme Kahvaltı Menüsünde Neler Var? mask
Ankara'da Nerede Kahvaltı Yapılır? Ankarada Köy Kahvaltısı Nerede Yapılır? Serpme Kahvaltı Menüsünde Neler Var?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status