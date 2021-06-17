Ankara’da En Ucuz Fiyat Ve Performans Lastiğini Nereden Alabilirim?

Değişen hava koşulları, sürücüleri lastik değişim vaktinin geldiği noktasında uyarılarda bulunuyor. Yaz ve kış ayları arasında ciddi sıcaklık farkları bulunan Ankara, yol tutuşu ve iyi bir sürüş deneyimi için lastiğe önem verilmesi gereken iller arasında yer alıyor. Ankaralılar ise hem bütçe dostu hem de performansı iyi olan lastiklere yöneliyor.

1 - Özkal Oto Lastik Bridgestone & Lassa Yetkili Ana Bayi

Oğuzlar, Türkocağı Cd. No:66, 06520, 06520 Çankaya/Ankara, Türkiye

2 - Gökkoyun LASTİK AKÜ

Doğuş, Bülbülderesi Cd. 87/A, 06660 Çankaya/Ankara, Türkiye

3 - Goodyear-litsa Ticaret

Serhat, 83. Sk., 06378 Yenimahalle/Ankara, Türkiye

4 - PETLAS-Ekiciler Oto Lastik

Zübeyde Hanım, Turgut Özal 2 Blv NO:51/H, 06070 Altındağ/Ankara, Türkiye

5 - Michelin - AHG Lastik Euromaster

Kavaklıdere, Bardacık Sk. No:24, 06105 Çankaya/Ankara, Türkiye

6 - Lassa

Serhat, Uzay Çağı Cd. No:54, 06374 İvedik Osb/Yenimahalle/Ankara, Türkiye

7 - Goodyear

Ostim OSB Mah., 1202. Sokak No:24, 06374 Yenimahalle/Ankara, Türkiye

8 - lastığım GÜL-LAS OTOMOTİV

Göktürk, 115. Cd., 06670 Çankaya/Ankara, Türkiye

9 - Lassa-ertan Lastik

Doğanbey Mh., Aslanbey Cd., 06050 Altındağ/Ankara, Türkiye

10 - LASSA AVŞAROĞLU LASSA/ BRİDGESTONE/DAYTON YETKİLİ BAYİİ

Yakacık, Fatih Cd. NO:172, 06310 Keçiören/Ankara, Türkiye

11 - PETLAS-Koç Lastik

Altındağ, Şht. Ömer Halisdemir Blv NO:178/B, 06080 Altındağ/Ankara, Türkiye

12 - Michelin - Çiftçi Ticaret

Zübeyde Hanım Mah. Kazım Karabekir Cad. Kazım Karabekir İş Hanı No:132/E-D, 06070 Altındağ/Ankara, Türkiye

13 - Bridgestone

Ulubey, Altınözü Sk., 06360 Altındağ/Ankara, Türkiye

14 - PETLAS - Koreli Oto Lastik

Oğuzlar, 1379. Sk. No:3, 06520 Çankaya/Ankara, Türkiye

15 - Continental

Huzur, Cevizlidere Cd. No:147, 06460 Çankaya/Ankara, Türkiye

16 - Bridgestone Yaman Oto Lastik

Büyük Sanayi Sebze Bahçeleri Cad. No: 78 D: 4-5, İskitler, Raşit Çavuşoğlu İş Hanı, 06060, Türkiye

17 - Lastik Park

Zübeyde Hanım, Turgut Özal 2 Blv 54/A, 06070 İskitler - Altındağ/Altındağ/Ankara, Türkiye

18 - Michelin - Naci Bakır Otomotiv

Anafartalar, Kazım Karabekir Cd. No:122, 06050 Altındağ/Ankara, Türkiye

19 - Pirelli Lastikleri - Ceylan Oto Lastik

İvedik OSB Mah. Melih Gökçek Bulv. 1445. Sok. No: 28 Altınarı Sanayi Sitesi, 06378 Yenimahalle/Ankara, Türkiye

20 - Lassa

İvedik, 1524. Cd., 06378 Yenimahalle/Ankara, Türkiye

Ankara’da En Ucuz Fiyat Ve Performans Lastiğini Nereden Alabilirim?



Sürüş performansını doğrudan etkileyen lastik seçimi pek çok sürücünün kafasını karıştırıyor. Yaz ve kış ayı arasında ciddi sıcaklık farkı bulunan Ankara, lastik seçimi konusunda zorlu bölgeler arasında yer alıyor. Bunun farkında olan Ankaralılar, “Ankara’da en ucuz fiyat ve performans lastiğini nereden alabilirim?” sorusuna yanıt arıyor. Fiyat ve performans kriterinin işlerlik sunması, her alanda olduğu gibi lastik sektöründe de oldukça önemli görülüyor. Özellikle kış lastiklerine göre daha uygun fiyata satılan yaz lastikleri, havaların ısınmasıyla birlikte daha sık tercih edilmeye başlanıyor. Ankara’daki en ucuz fiyat ve performans lastikçileri ise oto saniye bölgeleri içerisinde yer alıyor.