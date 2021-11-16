Ankara’da En Ucuz Fiyat Ve Performans Lastiğini Nereden Alabilirim? Ankara Oto Lastik Bayileri! Ankara lastik Fiyatları kampanya
Sürücülerin önceliği bütçe dostu olan ve iyi bir sürüş deneyimi sağlayan lastiklere yönelmek oluyor. Ankaralılar da bu konuyla ilgili çeşitli araştırmalar yapıyor. Ankara’da en ucuz fiyat ve performans lastiğini nereden alabilirim? İşte, detaylar…
Değişen hava koşulları, sürücüleri lastik değişim vaktinin geldiği noktasında uyarılarda bulunuyor. Yaz ve kış ayları arasında ciddi sıcaklık farkları bulunan Ankara, yol tutuşu ve iyi bir sürüş deneyimi için lastiğe önem verilmesi gereken iller arasında yer alıyor. Ankaralılar ise hem bütçe dostu hem de performansı iyi olan lastiklere yöneliyor.
1 - Özkal Oto Lastik Bridgestone & Lassa Yetkili Ana Bayi
Oğuzlar, Türkocağı Cd. No:66, 06520, 06520 Çankaya/Ankara, Türkiye
2 - Gökkoyun LASTİK AKÜ
Doğuş, Bülbülderesi Cd. 87/A, 06660 Çankaya/Ankara, Türkiye
3 - Goodyear-litsa Ticaret
Serhat, 83. Sk., 06378 Yenimahalle/Ankara, Türkiye
4 - PETLAS-Ekiciler Oto Lastik
Zübeyde Hanım, Turgut Özal 2 Blv NO:51/H, 06070 Altındağ/Ankara, Türkiye
5 - Michelin - AHG Lastik Euromaster
Kavaklıdere, Bardacık Sk. No:24, 06105 Çankaya/Ankara, Türkiye
6 - Lassa
Serhat, Uzay Çağı Cd. No:54, 06374 İvedik Osb/Yenimahalle/Ankara, Türkiye
7 - Goodyear
Ostim OSB Mah., 1202. Sokak No:24, 06374 Yenimahalle/Ankara, Türkiye
8 - lastığım GÜL-LAS OTOMOTİV
Göktürk, 115. Cd., 06670 Çankaya/Ankara, Türkiye
9 - Lassa-ertan Lastik
Doğanbey Mh., Aslanbey Cd., 06050 Altındağ/Ankara, Türkiye
10 - LASSA AVŞAROĞLU LASSA/ BRİDGESTONE/DAYTON YETKİLİ BAYİİ
Yakacık, Fatih Cd. NO:172, 06310 Keçiören/Ankara, Türkiye
11 - PETLAS-Koç Lastik
Altındağ, Şht. Ömer Halisdemir Blv NO:178/B, 06080 Altındağ/Ankara, Türkiye
12 - Michelin - Çiftçi Ticaret
Zübeyde Hanım Mah. Kazım Karabekir Cad. Kazım Karabekir İş Hanı No:132/E-D, 06070 Altındağ/Ankara, Türkiye
13 - Bridgestone
Ulubey, Altınözü Sk., 06360 Altındağ/Ankara, Türkiye
14 - PETLAS - Koreli Oto Lastik
Oğuzlar, 1379. Sk. No:3, 06520 Çankaya/Ankara, Türkiye
15 - Continental
Huzur, Cevizlidere Cd. No:147, 06460 Çankaya/Ankara, Türkiye
16 - Bridgestone Yaman Oto Lastik
Büyük Sanayi Sebze Bahçeleri Cad. No: 78 D: 4-5, İskitler, Raşit Çavuşoğlu İş Hanı, 06060, Türkiye
17 - Lastik Park
Zübeyde Hanım, Turgut Özal 2 Blv 54/A, 06070 İskitler - Altındağ/Altındağ/Ankara, Türkiye
18 - Michelin - Naci Bakır Otomotiv
Anafartalar, Kazım Karabekir Cd. No:122, 06050 Altındağ/Ankara, Türkiye
19 - Pirelli Lastikleri - Ceylan Oto Lastik
İvedik OSB Mah. Melih Gökçek Bulv. 1445. Sok. No: 28 Altınarı Sanayi Sitesi, 06378 Yenimahalle/Ankara, Türkiye
20 - Lassa
İvedik, 1524. Cd., 06378 Yenimahalle/Ankara, Türkiye
Ankara’da En Ucuz Fiyat Ve Performans Lastiğini Nereden Alabilirim?
Sürüş performansını doğrudan etkileyen lastik seçimi pek çok sürücünün kafasını karıştırıyor. Yaz ve kış ayı arasında ciddi sıcaklık farkı bulunan Ankara, lastik seçimi konusunda zorlu bölgeler arasında yer alıyor. Bunun farkında olan Ankaralılar, “Ankara’da en ucuz fiyat ve performans lastiğini nereden alabilirim?” sorusuna yanıt arıyor. Fiyat ve performans kriterinin işlerlik sunması, her alanda olduğu gibi lastik sektöründe de oldukça önemli görülüyor. Özellikle kış lastiklerine göre daha uygun fiyata satılan yaz lastikleri, havaların ısınmasıyla birlikte daha sık tercih edilmeye başlanıyor. Ankara’daki en ucuz fiyat ve performans lastikçileri ise oto saniye bölgeleri içerisinde yer alıyor.
16 Kas 2021 - 20:17 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.