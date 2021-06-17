Hande Erçel’den Kerem Bürsin’e Tokat Gibi Fotoğraf! Daha Fazla Dayanamadı Arka Arkaya Patlattı, Görenler Şok Oluyor! “Ne Yaptın Hande Sen”
Sevilen isimlerin arasında yerini alan ve çok beğenilen Hande Erçel’den kısa bir süre önce tokat gibi bir paylaşım geldi. Sevilen ismin paylaşımı ise sevgilisine rest olarak bu paylaşımı yaptığını düşündüğünü dile getirdi. Sen Çal Kapımı dizisinin başrol oyuncusu olarak yer alan Hande Erçel, Kerem Bürsin’le sevgili olduğunu kısa bir süre önce açıklamıştı.
Sevilen oyuncunun her paylaşımı sosyal medyada büyük yankı uyandırırken; son fotoğraflarını görenlerin ise ağızları açık kaldı. Neredeyse sıfır makyaj görsellerini arka arkaya paylaşan Erçel, güzelliğini bir kez daha gösterdi. Bu paylaşımdan hemen sonra gözler Kerem Bürsin’e çevrildi.
Sosyal medya hesabını aktif bir şekilde kullanan güzel oyuncu en son dizisi hakkında bir paylaşım yapmış ve dizinin reytinglerinin artması için Sen Çal Kapımı dizisini izlemeye milyonları davet etmişti. Hande Erçel ve Kerem Bürsin’in sevgili olmasından hemen sonra yeni sezonda reytingleri artan Sen Çal Kapımı dizisi dikkatleri üzerine çekti. Peki, Sen Çal Kapımı dizisinin başrol oyuncusu nasıl bir paylaşım yaptı?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.