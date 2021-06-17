Fahriye Evcen İp Askılı Elbisesiyle Dekolteleri Konuşturdu! Burak Özçivit'le Kriz Çıkacak! Hayranları Ağızlara Alınmayacak Yorumlar Yapıyor...
Geçtiğimiz günlerde bir diziye dahil olacağı iddialarıyla gündeme gelen Fahriye Evcen, sosyal medyayı bu sefer güzelliğiyle salladı. Burak Özçivit’le arasında kriz çıkacak!
Ünlü oyuncu Fahriye Evcen, kısa bir süre önce bir diziye dahil olacağı iddialarıyla magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Fahriye Evcen için TRT 1 ekranlarının en popüler dizisi olan Masumlar Apartmanı adlı diziye yeni oyuncu olarak katılacağı konuşuluyordu. Fakat beklenilen olmadı.
Hakkında çıkan iddialara ünlü oyuncunun hayranları oldukça çok sevinmişti. Fahriye Evcen’i ekranlarda görmek isteyenler Masumlar Apartmanı adlı diziyi heyecanla beklerken Fahriye Evcen dizi hakkında açıklama yaptı. Magazin ekiplerine yakalanan Fahriye Evcen, ‘Masumlar Apartmanı adlı diziye girecek misiniz?’ sorusuna “Arkadaşlar bunlar nereden çıkıyor bilmiyorum ama böyle bir şey yok. Tamamen yalan.” ifadelerini kullandı.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.