Fahriye Evcen İp Askılı Elbisesiyle Dekolteleri Konuşturdu! Burak Özçivit'le Kriz Çıkacak! Hayranları Ağızlara Alınmayacak Yorumlar Yapıyor...

Ünlü oyuncu Fahriye Evcen, kısa bir süre önce bir diziye dahil olacağı iddialarıyla magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Fahriye Evcen için TRT 1 ekranlarının en popüler dizisi olan Masumlar Apartmanı adlı diziye yeni oyuncu olarak katılacağı konuşuluyordu. Fakat beklenilen olmadı.

Hakkında çıkan iddialara ünlü oyuncunun hayranları oldukça çok sevinmişti. Fahriye Evcen’i ekranlarda görmek isteyenler Masumlar Apartmanı adlı diziyi heyecanla beklerken Fahriye Evcen dizi hakkında açıklama yaptı. Magazin ekiplerine yakalanan Fahriye Evcen, ‘Masumlar Apartmanı adlı diziye girecek misiniz?’ sorusuna “Arkadaşlar bunlar nereden çıkıyor bilmiyorum ama böyle bir şey yok. Tamamen yalan.” ifadelerini kullandı.



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