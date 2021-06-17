Survivor Yarışmasında Skandal İfşa! Herkes O İsme Odaklandı, Sonuç Felaket Oldu! Aklınızdaki İsmi Unutun… Meğer Gerçek…
TV8 ekranların en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da skandal ifşa ortaya çıktı. Herkes bir isme odaklanmıştı ama ortaya çıkan gerçek akılların darmaduman olmasına neden oldu. Bir sosyal medya kullanıcısı konu hakkında açıklama yaparken sözlerine; “Beklenen gün geldi; biraz buruk, biraz hüzünlü, biraz da üzü... yok yahu ne hüznü, ne burukluğu; bu akşam için söylenebilecek tek cümle “Hele şükür!” olmalı” başlarken devamındaki sözleri ise akılları allak bullak etti.
Acun Medya tarafından ekranlara gelen yarışmanın finaline ise sadece sayılı günler kaldı. Yarı finale adım atacak olan yarışmacılar için son düzlük olan eleme potasından ise bir isim adaya veda edecek. Bu akşam ekranlara gelecek olan yarışmanın yeni bölümü ise resmen ifşa edildi!
Survivor’dan veda edecek isim için herkesin aklında bir fikir vardı fakat bu isim tüm dengelerin değişmesine neden oldu. Milyonları krize sokan bu ifşa ise sosyal medyanın gündemine oturdu! Peki, yarışmadan elenecek isim kim oldu?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.