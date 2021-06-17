Survivor Yarışmasında Skandal İfşa! Herkes O İsme Odaklandı, Sonuç Felaket Oldu! Aklınızdaki İsmi Unutun… Meğer Gerçek…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen yarışmanın finaline ise sadece sayılı günler kaldı. Yarı finale adım atacak olan yarışmacılar için son düzlük olan eleme potasından ise bir isim adaya veda edecek. Bu akşam ekranlara gelecek olan yarışmanın yeni bölümü ise resmen ifşa edildi!

Survivor’dan veda edecek isim için herkesin aklında bir fikir vardı fakat bu isim tüm dengelerin değişmesine neden oldu. Milyonları krize sokan bu ifşa ise sosyal medyanın gündemine oturdu! Peki, yarışmadan elenecek isim kim oldu?



Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz>>>

