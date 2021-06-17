Esra Erol’da Mide Bulandıran, Tiksindiren Olay! Öz Kızını Para İçin… “Rezil Kadın!” Görenlerin Ağzı Açık Kaldı, İnsanlık Bitmiş…
ATV ekranlarının en sevilen programlarından biri Esra Erol’da mide bulandıran hatta tiksindiren bir olay yaşandı. Sadece 4 bin lira için kızını satan kadın canlı yayında adeta linç yedi! Görenler ise bu konu hakkında “Rezil kadın” yorumları arka arkaya geldi. İnsanlığın bitiş olduğu noktada ise Esra Erol resmen çileden çıktı.
Kısa bir süre önce Ali Bey, Esra Erol’da programına katıldı ve eşinin evden kaçtığını dile getirdi ve şok açıklamalarda bulundu. Eşinin Eşref adında birine kaçtığını dile getiren Ali Bey, aynı zamanda eşinin bir tiktok fenomeni olduğunu da belirtti. Eşini çok sevdiğini dile getiren Ali Bey, eşinin eve dönmesini çok istediğini belitti.
24 yıldır evli olduklarını ve 7 çocuklarının olduğunu belirten Ali Bey, eşini sevdiğini dile getirdi. Eşi ise önce canlı yayına telefonla bağlanarak; “Eşim bana ekmek parası, sigara parası için .’Git biriyle birlikte ol’ dedi” sözlerini dile getirmişti. Canlı yayına bağlanan İlknur Hanım hem çocuklarıyla hem de eşiyle yüzleşti ve skandal sözleri arka arkaya sıraladı. O sırada küçük kızı canlı yayına bağlandı ve annesinin para için kendisine yaptığını anlattı. Ekran başındakilerin ise adeta kanı dondu!
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.