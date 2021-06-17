Esra Erol’da Mide Bulandıran, Tiksindiren Olay! Öz Kızını Para İçin… “Rezil Kadın!” Görenlerin Ağzı Açık Kaldı, İnsanlık Bitmiş…

Kısa bir süre önce Ali Bey, Esra Erol’da programına katıldı ve eşinin evden kaçtığını dile getirdi ve şok açıklamalarda bulundu. Eşinin Eşref adında birine kaçtığını dile getiren Ali Bey, aynı zamanda eşinin bir tiktok fenomeni olduğunu da belirtti. Eşini çok sevdiğini dile getiren Ali Bey, eşinin eve dönmesini çok istediğini belitti.

24 yıldır evli olduklarını ve 7 çocuklarının olduğunu belirten Ali Bey, eşini sevdiğini dile getirdi. Eşi ise önce canlı yayına telefonla bağlanarak; “Eşim bana ekmek parası, sigara parası için .’Git biriyle birlikte ol’ dedi” sözlerini dile getirmişti. Canlı yayına bağlanan İlknur Hanım hem çocuklarıyla hem de eşiyle yüzleşti ve skandal sözleri arka arkaya sıraladı. O sırada küçük kızı canlı yayına bağlandı ve annesinin para için kendisine yaptığını anlattı. Ekran başındakilerin ise adeta kanı dondu!



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