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- 17 Haz 2021 - 16:27 G: 17 Haz 2021 - 17:00

Bir Zamanlar Çukurova Dizisinde Züleyha Kafayı Yiyecek! Yaptıkları Yetmezmiş Gibi Birde Bunu Yaptı! Artık Dizi Durma Noktasında, Seyircilerin Canı Sıkkın…

ATV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan ve izleneme rekorları kıran Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Züleyha artık kafayı yiyecek. Başına neredeyse dizi boyunca gelmeyen şey kalmayan Züleyha, Yılmaz’ın ölümünden hemen sonra ise Demir’e aşık olmuş fakat ihanet ve aldatma şokuyla derin bir sarsılma yaşamıştı.

Perşembe günlerinin yıldız dizilerinden biri olan Bir Zamanlar Çukurova dizisinin başrollerinde ise Hande Soral, Hilal Altınbilek, Kerem Alışık, Furkan Palalı ve Murat Ünalmış gibi birbirinden başarılı isimler dizide yer alıyor. Dizinin 102. Bölümde ekranlara veda etmesi beklenirken; 101. Bölüme ait fragmansa kısa bir süre önce resmen yayınlandı.

Fragmanı izleyenler ise Züleyha’nın durumuna acıdıklarını dile getirirken; Demir’in ihaneti yetmezmiş gibi birde bu kararı alması seyircide şok etkisi yarattı. Kısa bir süre önce ATV ekranlarından ve internet aleminde yayınlanan fragman binlerce beğeni ve izlenme aldı. Sevilerek izlenen dizinin böyle bir sonla biteceğini düşünmüyorlarken karşılarına gelen büyük şokla sarsılan izleyici ise Demir’e “Yazıklar olsun san! Birde bunu yaptın” yorumlarında bulundular.

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17 Haz 2021 - 16:27 Ankara- Yaşam

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