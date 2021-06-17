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- 17 Haz 2021 - 17:21 G: 17 Haz 2021 - 17:45

Alişan, Seda Sayan ve Demet Akalın Bir Araya Gelip Dünyayı Yakacak! Taraflarına Öyle Bir Yanlış Yapıldı Ki, Programı Terk Etti! Canlı Yayın Sırasında…

Alişan, Seda Sayan ve Demet Akalın bir araya gelecekler! Kısa bir süre önce üç ismin küslük yaşadığı biliniyordu. Fakat bu küslüğü ortadan kaldıracak bir etken baş verdi! Taraflarına yanlışla birlikte üç isimden açıklama beklenirken; sosyal medya karıştı. Özellikle Seda Sayan’ı yakından ilgilendiren bir konu olan bu olay milyonları şaşkına çevirdi.

Seda Sayan’ın ‘Evleneceksen Gel’ isimli programına konuk olarak katılan ve Seda Sayan tarafından “Benim kızım Solmaz’dır” sözleriyle ünlenen Solmaz Çiros sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yaparak o ismi adeta linç etti. Sözlerinde Alişan, Demet Akalın ve Seda Sayan’ı geçirmeyi unutmayan Solmaz, şok etkisi yarattı!

Armağan Çağlayan’ın Youtube programına konuk olarak katılan Solmaz Çiros, programda yaşadığı sorunları da tek tek anlattı. Gündemde büyük bir şok etkisi yaratan bu olay ise sosyal medyada adeta yankılandı. Peki, Solmaz Çiros neler dedi?

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17 Haz 2021 - 17:21 Ankara- Yaşam

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