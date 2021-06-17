Alişan, Seda Sayan ve Demet Akalın Bir Araya Gelip Dünyayı Yakacak! Taraflarına Öyle Bir Yanlış Yapıldı Ki, Programı Terk Etti! Canlı Yayın Sırasında…

Seda Sayan’ın ‘Evleneceksen Gel’ isimli programına konuk olarak katılan ve Seda Sayan tarafından “Benim kızım Solmaz’dır” sözleriyle ünlenen Solmaz Çiros sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yaparak o ismi adeta linç etti. Sözlerinde Alişan, Demet Akalın ve Seda Sayan’ı geçirmeyi unutmayan Solmaz, şok etkisi yarattı!

Armağan Çağlayan’ın Youtube programına konuk olarak katılan Solmaz Çiros, programda yaşadığı sorunları da tek tek anlattı. Gündemde büyük bir şok etkisi yaratan bu olay ise sosyal medyada adeta yankılandı. Peki, Solmaz Çiros neler dedi?



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