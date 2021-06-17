Survivor Batuhan'ın Kurgu İmasına Acun Ilıcalı’dan Dava Şoku! Öyle Bir Hamle Gerçekleştirdi Ki.. Acil Konsey Toplanabilir!
TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’dan kısa bir süre önce elenerek ekranlara veda eden Survivor Batuhan, Acun Ilıcalı ile davalık mı oldu? Survivor yarışmasından elendikten sonra canlı yayın açarak ilk yasağı yok sayan Batuhan’a Acun Ilıcalı’nın dava açtığı iddiaları gündeme bomba gibi düştü!
Elendikten hemen sonra sosyal medya hesabını ise aktif bir şekilde kullanmaya başladı. Sosyal medya hesabı üzerinden öyle bir hamle yaptı ki, görenler; “Acun Ilıcalı’nın sabrı kesinlikle taşacak” yorumları arka arkaya geldi.
Acil konseyin bile en hızlı şekilde toplanabileceği ve Batuhan’a dava bile açılabileceği konuşulurken; Acun Ilıcalı ve Batuhan’dan hayranları ise bir açıklama beklediklerini dile getirdiler. Bunun yanında Batuhan yarışmadan ayrıldıktan hemen sonra sanki her şey bir kurguymuş gibi bir iması yaratarak öyle bir paylaşıma etkileşim attı ki, görenler şok oldu! Neler oluyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.