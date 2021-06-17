Survivor Batuhan'ın Kurgu İmasına Acun Ilıcalı’dan Dava Şoku! Öyle Bir Hamle Gerçekleştirdi Ki.. Acil Konsey Toplanabilir!

Elendikten hemen sonra sosyal medya hesabını ise aktif bir şekilde kullanmaya başladı. Sosyal medya hesabı üzerinden öyle bir hamle yaptı ki, görenler; “Acun Ilıcalı’nın sabrı kesinlikle taşacak” yorumları arka arkaya geldi.

Acil konseyin bile en hızlı şekilde toplanabileceği ve Batuhan’a dava bile açılabileceği konuşulurken; Acun Ilıcalı ve Batuhan’dan hayranları ise bir açıklama beklediklerini dile getirdiler. Bunun yanında Batuhan yarışmadan ayrıldıktan hemen sonra sanki her şey bir kurguymuş gibi bir iması yaratarak öyle bir paylaşıma etkileşim attı ki, görenler şok oldu! Neler oluyor?



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