Hande Erçel Bensu Soral’a Çelme Taktı! Bu İkinci Kez Oldu, Bensu Soral Her An Harekete Geçebilir! 1 Milyon Kişi Kraliçe Olarak Onu Seçti!

Geçtiğimiz hafta ikinci sezonun ilk bölümüyle Sen Çal Kapımı dizisi ekranlara gelmişti. Aynı zamanda Cam Tavanlar dizisinin ilk bölümü de ekranlara gelmişti. Sevilen iki dizi arasında reytingler neredeyse birkaç puan farkla giderken sosyal medya reytingleri ise dengelerin değişmesine neden oldu. Bunun üzerine Bensu Soral’ın yeni bölümünde Hande Erçel’in dizisi olan Sen Çal Kapımı dizisine rest çekeceği konuşulmaya başladı!

Bir milyon kişinin kraliçe olarak ilan ettiği Hande Erçel büyük bir fark açarken; ikilinin de aynı projede yer aldığı biliniyor. Diziler temel olarak bir aşkı anlatsa da iki dizide güçlü iki kadını konu olarak alıyor. Özellikle Cam Tavanlar dizisi kadının iş alanlarındaki engellere restini anlatırken; eğlenceli bir senaryo çıkartmayı da ihmal etmeyi unutmuyor!



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