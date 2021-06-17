Bir Zamanlar Çukurova Dizisinde Büyük Kıyamet! İki Başrol Birbirine Girdi, Ortalık Çok Fena Karıştı! Yüzlerini Görmeye Tahammülleri Kalmadı!
ATV ekranlarını en sevilen dizilerinden biri olan Bir Zamanlar Çukurova dizisinde büyük kıyamet! Ortalık çok fena karışırken; iki ismin birbirine girdiği iddia edildi. Yüzlerini görmeye tahammülleri kalmayan iki isim anında sildiler. Olaylar karman çorman olurken; yapım şirketinden ve olayın başrol oyuncusu olan iki isimden açıklama beklenilmeye başlandı.
Kısa bir süre önce ikili sosyal medya hesaplarından birbirlerinin görsellerini paylaşmış ve çok güzel notlar bırakmışlardı fakat bu saadet beklenilen kadar uzun olmadı. Sık sık isimleri aşk dedikodularına karışan ikili birbirlerini şok bir şekilde silip engellerken; büyük bir kriz yaşandığı da öğrenildi.
Ekranlara gelecek olan 102. Bölümde dizi kısa bir ara vererek yeni sezonda sevenleriyle bulaşacak fakat dizi içerisindeki huzursuzluklar bitmek bilmiyor. Yılmaz karakterine hayat veren Uğur Güneş’in dizi setinde sorunlar yaşayarak ayrıldığı iddia ediliyordu fakat Uğur Güneş, “Rol gereği artık hikayem bitti. Diziden ayrılacağımı senaryonun gidişinden tahmin ediyordum” sözlerini dile getirmişti. Peki, şimdi neler oldu?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.