Bir Zamanlar Çukurova Dizisinde Büyük Kıyamet! İki Başrol Birbirine Girdi, Ortalık Çok Fena Karıştı! Yüzlerini Görmeye Tahammülleri Kalmadı!

Kısa bir süre önce ikili sosyal medya hesaplarından birbirlerinin görsellerini paylaşmış ve çok güzel notlar bırakmışlardı fakat bu saadet beklenilen kadar uzun olmadı. Sık sık isimleri aşk dedikodularına karışan ikili birbirlerini şok bir şekilde silip engellerken; büyük bir kriz yaşandığı da öğrenildi.

Ekranlara gelecek olan 102. Bölümde dizi kısa bir ara vererek yeni sezonda sevenleriyle bulaşacak fakat dizi içerisindeki huzursuzluklar bitmek bilmiyor. Yılmaz karakterine hayat veren Uğur Güneş’in dizi setinde sorunlar yaşayarak ayrıldığı iddia ediliyordu fakat Uğur Güneş, “Rol gereği artık hikayem bitti. Diziden ayrılacağımı senaryonun gidişinden tahmin ediyordum” sözlerini dile getirmişti. Peki, şimdi neler oldu?



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