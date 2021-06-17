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- 17 Haz 2021 - 20:25 G: 17 Haz 2021 - 21:10

Hande Erçel Gelin Olmuş Gidiyor… Hayaller ve Gerçekler Ortaya Çıktı! Açıklaması Sosyal Medyayı Çalkaladı! Meğer İşin Arka Yüzünde…

FOX TV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Sen Çal Kapımı dizisinin başrolünde yer alan Hande Erçel, hayranlarının gözünde gelin olmuş gidiyor... Hayallerinden farklı olarak gerçekler ortaya çıkınca gündem şok bir şekilde değişti. Açıklaması sosyal medyada büyük yankı uyandırırken; hayranları ise “Yookkk evleneceksiniz!” yorumlarında bulundular!

Kısa bir süre önce Kerem Bürsin, Hande Erçel’e birliktelikleri hakkında sorulan sorulara; “Biz hiçbir zaman ilişkimizi gizlemedik. 'Zamanı gelince açıklarız' dedik. Uzun süredir beraberiz. Her şey çok güzel gidiyor. En başından beri çok iyi anlaşan dost olduk. Arkadaş olduk. Sonra bir takım şeyler gelişti ve ilişkimiz başladı” sözlerini dile getirmişti.

Kerem Bürsin’in sözlerinden sonra ise Hande Erçel ilk kez görüntülendi. Muhabirlerin; “Bir yerden çıkıyordunuz ama özel değilse neredendi?” sorusuna güzel oyuncu, “Menajerime geldim, şimdi evime gidiyorum. Sabah setim var. Bu akşamda yeni bölümü vardı, keşke izleseydiniz. Öyle bir sohbet etmeye geldim, uzun zamandır görmüyordum” sözlerini dile getirdi ve muhabirlerle oldukça samimi bir sohbette bulundu. Evlilik açıklaması ise

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17 Haz 2021 - 20:25 Ankara- Yaşam

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