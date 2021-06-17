Survivor Aleyna Gerçek Hayattaki Dekolteli Pozlarıyla Akılları Başlardan Aldı! Survivor’daki Halini Unutun! Adeta Bir Doğal Afet, Yürüyen Alev Makinesi! “Aman Allah’ım!”

Survivor’daki halinden oldukça farklı paylaşımlar yapan Aleyna Kalaycıoğlu, sosyal medyada ise binlerce kişi tarafından takip ediliyor. Survivor yarışmasında yer alıp en çok takip edilen 2 kişi olarak karşımıza çıkan güzel isim, sosyal medyayı ise Survivor’a katılmadan önce oldukça aktif kullanıyormuş!

Survivor 2021 yarışmasında bu yıl yarışan ve en çok takipçiye ulaşan iki isim bulunuyor. Bunlardan ilki Batuhan olurken; ikincisi ise Aleyna Kalaycıoğlu oluyor. Yarışmadaki duru güzelliğinden dolayı çok beğenilen Aleyna Kalaycıoğlu’nun sosyal medyada 331 bin takipçisi bulunuyor. Peki, Survivor Aleyna’nın akılları başlardan alan o paylaşımları neler?



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