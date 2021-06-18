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- 18 Haz 2021 - 13:09 G: 18 Haz 2021 - 13:19

Demet Özdemir Sütyen Pozuyla Akılları Başlardan Aldı! Cayır Cayır Yaktırdı, Geriye Çekildi! “Tam Bir Kraliçe!” Yorumlar Gırla Geliyor…

TV8 ekranlarının en sevilene dizilerinden biri olan Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde uzun bir süre Zeynep karakterine hayat veren Demet Özdemir’den sütyenli pozlar geldi. Sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yapan başarılı oyuncu akılları başlardan aldı. Doğal pozuyla akılları başlardan alan Demet Özdemir, cayır cayır yaktı ve sadece geriye çekildi.

Hayranları binlerce yorumu onun için atarken sessiz kalmayı tercih eden Demet Özdemir’e “Tam bir kraliçe” yorumlarını da dile getirdi. Çok sevilen isimlerinden biri olan Özdemir’in bu paylaşımı sosyal medyada büyük yankı uyandırırken; sevenleri de ardı arkası kesilmeyen yorumlarda bulundular.

Dizisinin final yapmasıyla birlikte ekranlara kısa bir ara veren güzel oyuncu daha sonra ise Aşk Taktikleri isimli bir filmde; Akıncı dizisinin başrol oyuncusu olan Şükrü Özyıldız’la başrol olarak yer alacak. Sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşalım yaparak dikkatleri üzerine çeken Demet Özdemir’e ise yorumlar gırla geliyor. Peki, Özdemir nasıl bir paylaşımda bulundu.

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18 Haz 2021 - 13:09 Ankara- Yaşam

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