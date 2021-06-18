Demet Özdemir Sütyen Pozuyla Akılları Başlardan Aldı! Cayır Cayır Yaktırdı, Geriye Çekildi! “Tam Bir Kraliçe!” Yorumlar Gırla Geliyor…

Hayranları binlerce yorumu onun için atarken sessiz kalmayı tercih eden Demet Özdemir’e “Tam bir kraliçe” yorumlarını da dile getirdi. Çok sevilen isimlerinden biri olan Özdemir’in bu paylaşımı sosyal medyada büyük yankı uyandırırken; sevenleri de ardı arkası kesilmeyen yorumlarda bulundular.

Dizisinin final yapmasıyla birlikte ekranlara kısa bir ara veren güzel oyuncu daha sonra ise Aşk Taktikleri isimli bir filmde; Akıncı dizisinin başrol oyuncusu olan Şükrü Özyıldız’la başrol olarak yer alacak. Sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşalım yaparak dikkatleri üzerine çeken Demet Özdemir’e ise yorumlar gırla geliyor. Peki, Özdemir nasıl bir paylaşımda bulundu.



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