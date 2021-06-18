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- 18 Haz 2021 - 13:47 G: 18 Haz 2021 - 14:03

Kırmızı Oda Dizisine Masumlar Apartmanı Safiye Şoku! Gülben’den Sonra Safiye İçinde Düğmeye Basıldı! Senaryo İfşalandı, Dengeler Değişti! Meğer…

Tv8 ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Kırmızı Oda dizisine Safiye şoku! Kısa bir süre önce hem televizyon dünyasında hem de dijital dünyada Kırmızı Oda dizisinin sezon finaline ait fragman yayınlanmıştı. Fragmanda ise Masumlar Apartmanı oyuncusu olan Merve Dizdar’ın diziye giriş yaptığı resmen görülmüştü.

Uzun zamanadır dizinin yapımlarının aynı olmasından dolayı dizilerin birleşeceği hakkında iddialar yer alıyordu fakat konu hakkında yapımdan herhangi bir açıklama gelmemişti. En son yayınlanan Kırmızı Oda fragmanı ise akılları başlardan aldı. Uzun zamandır söylentilere neden olan konunun açıklığı kavuşması ise hayranları tarafından coşkuyla karşılandı. Sevilen iki dizinin böyle bir araya gelerek sezon finali yapması ise şok etkisi yarattı.

Dizide Delikanlı Sadi karakterine hayat veren Erkan Petekkaya, Acun Ilıcalı’yla birlikte yaşadığı sorunlardan dolayı diziden ayrılma kararı almıştı. Dizide Delikanlı Sadi yerine ise Masumlar Apartmanı Gülben bir anda giriş yaptı. Bunun üzerine Kırmızı Oda dizisine Gülben’den hemen sonra Safiye’nin gireceği konuşulmaya başlandı.

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18 Haz 2021 - 13:47 Ankara- Yaşam

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