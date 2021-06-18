İbo Show’un Sunucusundan İmaj Değişikliği! Konukların Ağzı Açık Kaldı, Görenler “Yok Artık” Dedi! Tatlıses 9 Yıla Rest Çekti! Meğer…
Star TV ekranlarının en sevilen programlarından biri olan İbo Show’un sunucusu olan Tatlıses’ten imaj değişikliği! Konuklarının bile ağzının açık kaldığı Tatlıses’in yeni imajı seyirciler ise “Yok artık” dedirtti. Adeta 9 yıla büyük bir rest çeken Tatlıses, dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Meğer İbrahim Tatlıses’in değişimindeki sebep…
Kısa bir süre önce saçlarını ektirdiğine dair iddialar gündeme gelmiş fakat Tatlıses ışık hızıyla bu iddialara yanıt vermişti. Sevilen isim sosyal medya hesabı üzerinden; “Saç ektirdi ya da botoks yaptırdı gibi yazılar paylaşmasınız ama benim böyle şeylere Allah’a şükür ihtiyacım yok. Sadece saç boyası fazla geldiği için böyle oldu. Ne estetik ne başka bir şey” sözlerini dile getirmişti.
Kısa bir süre önce ise İbo Show’un yeni bölümüne ait fragman hem televizyonlarda hem de internet aleminde paylaşıldı. Her hafta olduğu gibi bu haftada birbirinden farklı konukları ağırlayan başarılı isim; Metin Şentürk, Güllü, Orhan Ölmez, Dilan Tatlıses, Savaş Özdemir ve Rubato gibi birbirinden farklı isimleri konuk olarak ağırlayacak fakat bir detay gözleri fal taşı gibi açtı!
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.