Altın Haftayı Düşüşle Kapattı! Fırtına Yerini Sele Bıraktı! Yatırımcı Üzgün! İşte 18 Haziran Kapanış Fiyatları!
Altın geçen haftalarda yaşattığı fırtınanın yerini adeta sele bıraktı. Üst üste gelen haberlerle resmen dip noktaya inen altın hafta sonuna büyük düşüşle girdi. İşte 18 Haziran 2021 tarihi kapanış fiyatları...
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 500 bin liraya geriledi.
Altın piyasasında, en düşük 498 bin 300 lirayı, en yüksek ise 500 bin 700 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,4 azalarak 500 bin liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 487 milyon 167 bin 814,61 lira, işlem miktarı ise 982,72 kilogram oldu.
Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 511 milyon 13 bin 98,37 lira oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Altınbaş Kıymetli Madenler Borsası, Nil Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi, INTL HRM Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.
Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:
|STANDART TL/KG
|DOLAR/ONS
|Önceki Kapanış
|501.800,00
|1.798,00
|En Düşük
|498.300,00
|1.777,50
|En Yüksek
|500.700,00
|1.794,05
|Kapanış
|500.000,00
|1.779,30
|Ağırlıklı Ortalama
|499.127,55
|1.785,58
|Toplam İşlem Hacmi (TL)
|487.167.814,61
|Toplam İşlem Miktarı (Kg)
|982,72
|Toplam İşlem Adedi
|49
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.