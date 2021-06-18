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- 18 Haz 2021 - 17:16 G: 18 Haz 2021 - 17:17

Altın Haftayı Düşüşle Kapattı! Fırtına Yerini Sele Bıraktı! Yatırımcı Üzgün! İşte 18 Haziran Kapanış Fiyatları!

Altın geçen haftalarda yaşattığı fırtınanın yerini adeta sele bıraktı. Üst üste gelen haberlerle resmen dip noktaya inen altın hafta sonuna büyük düşüşle girdi. İşte 18 Haziran 2021 tarihi kapanış fiyatları...

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 500 bin liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük 498 bin 300 lirayı, en yüksek ise 500 bin 700 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,4 azalarak 500 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 487 milyon 167 bin 814,61 lira, işlem miktarı ise 982,72 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 511 milyon 13 bin 98,37 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Altınbaş Kıymetli Madenler Borsası, Nil Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi, INTL HRM Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış501.800,001.798,00
En Düşük498.300,001.777,50
En Yüksek500.700,001.794,05
Kapanış500.000,001.779,30
Ağırlıklı Ortalama499.127,551.785,58
Toplam İşlem Hacmi (TL)487.167.814,61
Toplam İşlem Miktarı (Kg)982,72
Toplam İşlem Adedi49

18 Haz 2021 - 17:16 AA İstanbul- Ekonomi

# ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR? İLE İLİŞKİLİ:
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