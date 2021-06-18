18 Haz 2021 - 17:21 Güncelleme: 18 Haz 2021 - 17:22
Dolar'a Yatırım Yapan Yol Aldı! Haftayı Rekorla Kapattı! İşte 18 Haziran Dolar Kapanış Fiyatları!
Hafta içinde gelen üst üste haberlerle değeri artan Dolar yatırımcısına keyifli bir hafta sonu geçirteceğe benziyor. Yeni rekorlara doğru koşan Dolar/TL kuru bakın 18 Haziran 2021 tarihini nasıl kapattı. İşte detaylı tablo...
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|PERŞEMBE
|CUMA
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|8,6840
|8,6850
|8,7390
|8,7400
|Avro
|10,3810
|10,3820
|10,3790
|10,3800
|Sterlin
|12,0880
|12,1540
|12,0500
|12,1000
|İsviçre Frangı
|9,4800
|9,5280
|9,4824
|9,4877
|ANKARA
|ABD Doları
|8,6540
|8,7340
|8,7100
|8,7700
|Avro
|10,3410
|10,4210
|10,3400
|10,4100
|Sterlin
|12,0280
|12,2380
|12,0000
|12,2000
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.