Dolar'a Yatırım Yapan Yol Aldı! Haftayı Rekorla Kapattı! İşte 18 Haziran Dolar Kapanış Fiyatları!

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:

PERŞEMBE CUMA İSTANBUL Alış Satış Alış Satış ABD Doları 8,6840 8,6850 8,7390 8,7400 Avro 10,3810 10,3820 10,3790 10,3800 Sterlin 12,0880 12,1540 12,0500 12,1000 İsviçre Frangı 9,4800 9,5280 9,4824 9,4877 ANKARA ABD Doları 8,6540 8,7340 8,7100 8,7700 Avro 10,3410 10,4210 10,3400 10,4100 Sterlin 12,0280 12,2380 12,0000 12,2000