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- 18 Haz 2021 - 17:21 G: 18 Haz 2021 - 17:22

Dolar'a Yatırım Yapan Yol Aldı! Haftayı Rekorla Kapattı! İşte 18 Haziran Dolar Kapanış Fiyatları!

Hafta içinde gelen üst üste haberlerle değeri artan Dolar yatırımcısına keyifli bir hafta sonu geçirteceğe benziyor. Yeni rekorlara doğru koşan Dolar/TL kuru bakın 18 Haziran 2021 tarihini nasıl kapattı. İşte detaylı tablo...

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:

PERŞEMBECUMA
İSTANBULAlışSatışAlışSatış
ABD Doları8,68408,68508,73908,7400
Avro10,381010,382010,379010,3800
Sterlin12,088012,154012,050012,1000
İsviçre Frangı9,48009,52809,48249,4877
ANKARA
ABD Doları8,65408,73408,71008,7700
Avro10,341010,421010,340010,4100
Sterlin12,028012,238012,000012,2000

18 Haz 2021 - 17:21 AA İstanbul- Ekonomi

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