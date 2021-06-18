Serdar Ortaç Devri Kapanıyor Mu? İki Darbe Üst Üste Geldi! Anlatırken Sesi Titredi, Hayranları Şok İçerisinde Kaldı! Meğer Hayatının Arkasında…

Kısa bir süre önce Bebek’te görüntülenen başarılı pop şarkıcısı iddialara göre muhabirlerin sorularına sesi titreyerek yanıt verdi. Hayranlarını şok içerisinde bırakan Serdar Ortaç’ın hayatının perde arkası ortaya çıktıkça milyonlar şok içerisinde kaldı.

Kısa bir süre önce; “Seçil benim hayatımın anlamı. Her şeyimle ilgileniyor. O benim hanımım. Onun ne istediğine bakacağım. Evlilik istiyorsa yapıştıracağım evliliği. Seçil benim için son durak” sözlerini dile getirdiği Seçil Gür’le ayrıldığı ortaya çıkmıştı. Seçil Gür hakkında ise Serdar Ortaç; “Demek ki, kısmet değilmiş. Ne diyelim” sözlerini dile getirmişti. Seçil Gür ayrılığının darbesinden hemen sonra bir darbe de eski eşinden geldi!



Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz>>>

