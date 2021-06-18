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- 18 Haz 2021 - 18:27 G: 18 Haz 2021 - 18:36

Serdar Ortaç Devri Kapanıyor Mu? İki Darbe Üst Üste Geldi! Anlatırken Sesi Titredi, Hayranları Şok İçerisinde Kaldı! Meğer Hayatının Arkasında…

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Serdar Ortaç, şok etkisi yarattı. İki darbenin üst üste gelmesinin hemen arkasından ise hayranları; “Serdar Ortaç devri kapanıyor mu?” yorumlarında bulunlar. Söz konusu durumu hakkında Mehmet Ali Erbil, “O battı, evini ve arabasını hatta her şeyini sattı” demişti.

Kısa bir süre önce Bebek’te görüntülenen başarılı pop şarkıcısı iddialara göre muhabirlerin sorularına sesi titreyerek yanıt verdi. Hayranlarını şok içerisinde bırakan Serdar Ortaç’ın hayatının perde arkası ortaya çıktıkça milyonlar şok içerisinde kaldı.

Kısa bir süre önce; “Seçil benim hayatımın anlamı. Her şeyimle ilgileniyor. O benim hanımım. Onun ne istediğine bakacağım. Evlilik istiyorsa yapıştıracağım evliliği. Seçil benim için son durak” sözlerini dile getirdiği Seçil Gür’le ayrıldığı ortaya çıkmıştı. Seçil Gür hakkında ise Serdar Ortaç; “Demek ki, kısmet değilmiş. Ne diyelim” sözlerini dile getirmişti. Seçil Gür ayrılığının darbesinden hemen sonra bir darbe de eski eşinden geldi!

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18 Haz 2021 - 18:27 Ankara- Yaşam

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