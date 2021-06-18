Müge Anlı’da Kahreden Olay! Müge Anlı Hüngür Hüngür Ağladı, Makyajı Darmaduman Oldu! “Yazıklar Olsun” Sadece 9 Yaşında Hayatı Bitti…
ATV ekranlarının en sevilen programlarından biri olan Müge Anlı’da kahreden olay! Müge Anlı bile daha fazla duydukları karşısında dayanamadı ve hüngür hüngür ağladı. Makyajı darmaduman olan Müge Anlı, duydukları karşısında çaresizce kaldı
14 yaşındaki Suriyeli çocuk, 9 yaşındaki kardeşini aradığını; anne ve babasıyla Suriye’deki sorunlardan sonra İstanbul’a geldiğini dile getirdi. Suriyeli çocuk, daha sonra anne ve babasının cezaevine girdiğini dile getirdi. Kimi kimsesi olmayan çocuk için ise Murat ismindeki komşusu imdadına yetişti.
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Murat Bey; "Benim 9 yaşında ikizlerim var. Ben bakkala bile göndermeye korkarken 9 yaşındaki çocuğun işe gidiyor olması ve dünden beri dışarıda kalıyor olması vicdanen rahatsız etti. Kayıp başvurusunda bulundular ancak sonuç çıkmayınca buraya geldim. Korkuyorlar karakola gitmeye, ne olur yardım edin” sözlerini dile getirdi. Bunun üzerine Müge Anlı şok içerisinde kaldı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.