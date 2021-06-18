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- 18 Haz 2021 - 21:09 G: 18 Haz 2021 - 21:23

Bir Zamanlar Çukurova’nın Züleyha’sı Yaktı, Tutuşturdu! Öyle Bir Mayo Giydi Ki, Gören Kan Ter İçerisinde Kalıyor! “Fizik”

ATV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Bir Zamanlar Çukurova’nın Züleyha’sı yaktı, kavurdu! Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşmış olduğu görselde güzel oyuncu öyle bir mayo giydi ki, gören kan ter içerisinde kaldı. Hilal Altınbilek’in bu paylaşmış olduğu görsele ise kısa sürede binlerce beğeni ve yorum geldi. Dikkatleri üzerine çeken güzel oyuncuya; “Fizik”, “Fiziği harika” gibi birçok yorum geldi.

Bir Zamanlar Çukurova dizisinin sezon finali yapmasıyla birlikte kendisini Bodrum’a atan güzel oyuncu, ilk kez objektiflere siyah bikinisiyle takılmıştı. Düzgün fiziğini ilk kez giydiği bikiniyle gösteren güzel oyuncu daha sonra ise mayosuyla bir paylaşım yaptı ve akılları başlardan aldı.

Dizinin bitmesiyle birlikte Murat Ünalmış’ı takipten çıkaran güzel oyuncu, daha sonra ise beraber olan tüm görsellerini sosyal medya hesabı üzerinden kaldırdı. Aynı şekilde Murat Ünalmış’ta, Hilal Altınbilek’i takipten çıkardı ve resimlerinin hepsini silmişti. Bunun üzerine güzel oyuncudan bir mayolu paylaşım geldi ve olanlar oldu…

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18 Haz 2021 - 21:09 Ankara- Yaşam

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