Ankara Kalesinin’nın Gizemli Sığınağı Merak Uyandırdı! "Gavur Kalesi" Nerede? İşte Ankara'da Bilinmeyen Tarihi Sığınak Ortaya Çıktı! Sırları Sizi Şaşırtacak...

Pek çok tarihi esere ev sahipliği yapan Ankara’da özellikle bir tarihi yapı gizemiyle daima öne çıkıyor. Altında barındırdığı sığınakla dikkatleri üzerine çeken Gavur Kalesi’nin gizemi duyanları bir hayli etkiliyor.

Ankara’nın Gizemli Yapısı Gavur Kalesi Nerede?

Son dönemlerde barındırdığı gizemli yapısı ile bir hayli popüler hale gelen Gavur Kalesi’ni ziyaret etmek isteyenler, “Ankara’nın gizemli yapısı Gavur Kalesi nerede?” sorusunu soruyor. Haymana'nın Dereköy mahallesinde bulunan Gavur Kalesi, Kara Ömerli mahallesi yolu üzerinde yer alıyor. Bulgulara göre Gavur Kalesi, M.Ö. 1600-1700 yılları arasında yapıldığı tahmin ediliyor. Hititler dönemine kadar tarihi uzanan Gavur Kalesi, ziyaretçilerine görkemli bir yapı sunuyor.