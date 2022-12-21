- 21 Ara 2022 - 00:28

Ankara Kalesinin’nın Gizemli Sığınağı Merak Uyandırdı! "Gavur Kalesi" Nerede? İşte Ankara'da Bilinmeyen Tarihi Sığınak Ortaya Çıktı! Sırları Sizi Şaşırtacak...

Ankara’nın gizemli yapısı Gavur Kalesi’nin tarihi öğrenenleri şaşkına çeviriyor. Ankara’nın gizemli yapısı Gavur Kalesi nerede? İşte Ankara Kalesi’ndeki bilinmeyen tarihi sığınak!

Pek çok tarihi esere ev sahipliği yapan Ankara’da özellikle bir tarihi yapı gizemiyle daima öne çıkıyor. Altında barındırdığı sığınakla dikkatleri üzerine çeken Gavur Kalesi’nin gizemi duyanları bir hayli etkiliyor.

Ankara’nın Gizemli Yapısı Gavur Kalesi Nerede?

Son dönemlerde barındırdığı gizemli yapısı ile bir hayli popüler hale gelen Gavur Kalesi’ni ziyaret etmek isteyenler, “Ankara’nın gizemli yapısı Gavur Kalesi nerede?” sorusunu soruyor. Haymana'nın Dereköy mahallesinde bulunan Gavur Kalesi, Kara Ömerli mahallesi yolu üzerinde yer alıyor. Bulgulara göre Gavur Kalesi, M.Ö. 1600-1700 yılları arasında yapıldığı tahmin ediliyor. Hititler dönemine kadar tarihi uzanan Gavur Kalesi, ziyaretçilerine görkemli bir yapı sunuyor.

21 Ara 2022 - 00:28 - Yaşam

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Ankara Kalesinin’nın Gizemli Sığınağı Merak Uyandırdı! "Gavur Kalesi" Nerede? İşte Ankara'da Bilinmeyen Tarihi Sığınak Ortaya Çıktı! Sırları Sizi Şaşırtacak... mask
Ankara Kalesinin’nın Gizemli Sığınağı Merak Uyandırdı! "Gavur Kalesi" Nerede? İşte Ankara'da Bilinmeyen Tarihi Sığınak Ortaya Çıktı! Sırları Sizi Şaşırtacak...
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