Ankara’da Battal Gazi’nin Babası Hüseyin Gazi Türbesi Nerede, Nasıl Gidilir? Ankara Hüseyin Gazi Mahallesi Hangi İlçede, Nerede?

Ankara’nın maneviyatla dolu birbirinden farklı mekanları bulunuyor. Bunlardan biri olan Hüseyin Gazi Türbesi, görenleri büyülüyor. 9’uncu yüzyılın sonları ile 10’uncu yüzyılların başlarında yaşadığı tahmin edilen Hüseyin Gazi’nin bulunduğu türbe, her yıl ziyaretçi akınına uğruyor. Öte yandan Hüseyin Gazi hakkındaki efsaneler ise okuyanları bir hayli şaşırtıyor.

Ankara’da Battal Gazi’nin Babası Hüseyin Gazi Türbesi Nerede, Nasıl Gidilir?

Ankara’nın bilinen türbelerinden biri olan Hüseyin Gazi Türbesi, gezginlere “Ankara’da Battal Gazi’nin Babası Hüseyin Gazi Türbesi nerede, nasıl gidilir?“ sorusunu sorduruyor. Konum olarak merkezi bir yerde bulunan Hüseyin Gazi Türbesi’ne 314 ve 320 numaralı otobüs hatlarıyla gidilebiliyor. Ayrıca Hüseyin Gazi Türbesi, Hüseyin Gazi semtinde bulunuyor.