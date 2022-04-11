- 11 Nis 2022 - 05:11

Meşhur Midyeci Ahmet Ankara'da Nerede Açık Mı? İşte Midyeci Ahmet Ankara Adresi Ve Telefon Numarası

Pek çok şubesiyle Türkiye’de popüler hale gelen Midyeci Ahmet, Ankara şubesi ile başkentlilere hizmet vermeye devam ediyor. Sunduğu midye ile popülerliğini koruyan Midyeci Ahmet hakkındaki detaylar ise başkentliler tarafından bir hayli merak ediliyor. Meşhur Midyeci Ahmet Ankara'da nerede? İşte Midyeci Ahmet Ankara adresi ve telefon numarası…

Sokak lezzetlerine her zaman diğer lezzetlerden farklı bir önem atfediliyor. Günün her saati tüketilebilen sokak lezzetleri genellikle gece daha sık tüketiliyor. Birçok haliyle çok sevilen sokak lezzetlerinden en beğenilenlerden biri de midye oluyor. İyi midye yemenin farkını bilen Ankaralılar, meşhur midyeci Ahmet’in yolunu sıklıkla aşındırıyor.

Meşhur Midyeci Ahmet Ankara'da Nerede?

Ankara’nın popüler mekanlarından biri olan Midyeci Ahmet, gördüğü ilgiyi devam ettiriyor. Ankaralıların ve Ankara ziyaretçilerinin merak ettiği ilk konu ise “meşhur Midyeci Ahmet Ankara’da nerede?” sorusunun cevabı oluyor. Ankara’nın tam merkezinde bir şubesi bulunan Midyeci Ahmet, Çankaya ilçesinin Bahçelievler bölgesinde yer alıyor.

11 Nis 2022 - 05:11 - Yaşam

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