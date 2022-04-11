Meşhur Midyeci Ahmet Ankara'da Nerede Açık Mı? İşte Midyeci Ahmet Ankara Adresi Ve Telefon Numarası

Sokak lezzetlerine her zaman diğer lezzetlerden farklı bir önem atfediliyor. Günün her saati tüketilebilen sokak lezzetleri genellikle gece daha sık tüketiliyor. Birçok haliyle çok sevilen sokak lezzetlerinden en beğenilenlerden biri de midye oluyor. İyi midye yemenin farkını bilen Ankaralılar, meşhur midyeci Ahmet’in yolunu sıklıkla aşındırıyor.

Meşhur Midyeci Ahmet Ankara'da Nerede?

Ankara’nın popüler mekanlarından biri olan Midyeci Ahmet, gördüğü ilgiyi devam ettiriyor. Ankaralıların ve Ankara ziyaretçilerinin merak ettiği ilk konu ise “meşhur Midyeci Ahmet Ankara’da nerede?” sorusunun cevabı oluyor. Ankara’nın tam merkezinde bir şubesi bulunan Midyeci Ahmet, Çankaya ilçesinin Bahçelievler bölgesinde yer alıyor.