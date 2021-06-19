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19 Haz 2021 - 08:54

Rusya Turizm Heyeti Türkiye Kararını Verdi! Turistler Geliyor, Uçuşlar 22 Haziran İtibari ile Başlıyor!

Rusya geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye bir heyet göndermiş ve güvenli turizm için incelemelerde bulundurtmuştu. Yapılan inceleme sonucu ikna olan heyet kararı ile birlikte Rusya uçuşları başlamış oldu. Bu haber ile birlikte gelecek turistler bekleniyor. Bakalım Döviz oranı beklentiyi karşılayacak mı? İşte detaylar...