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- 19 Haz 2021 - 08:54 G: 19 Haz 2021 - 08:55

Rusya Turizm Heyeti Türkiye Kararını Verdi! Turistler Geliyor, Uçuşlar 22 Haziran İtibari ile Başlıyor!

Rusya geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye bir heyet göndermiş ve güvenli turizm için incelemelerde bulundurtmuştu. Yapılan inceleme sonucu ikna olan heyet kararı ile birlikte Rusya uçuşları başlamış oldu. Bu haber ile birlikte gelecek turistler bekleniyor. Bakalım Döviz oranı beklentiyi karşılayacak mı? İşte detaylar...

Rusya, Türkiye’ye tüm uçuşları 22 Haziran itibarıyla tekrar başlatıyor.


Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova beklenen açıklamayı yaptı. Başkent Moskova’da video konferans yöntemi ile yaptığı basın toplantısında Türkiye ile ilgili açıklamalarda bulundu. Geçtiğimiz günlerde, uçuşların tekrar başlamasına yönelik Rus heyetin Türkiye’ye gerçekleştirdiği ziyaretin sona erdiğini açıklayan Golikova : "Yapılan değerlendirmeler sonucunda Türkiye’ye tüm uçuşların 22 Haziran itibarıyla tekrar başlatılması kararı alındı." açıklaması yaptı.

19 Haz 2021 - 08:54 AA - Yaşam

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